Continua il mercato della Virtus Sanremo Calcio per la prossima stagione. E’ stato infatti tesserato per la stagione 2024/25 Alessio Stamilla.

Ex giocatore di Serie B e C, Stamilla saprà dare il suo apporto alla società matuziana. “Il suo curriculum dice tutto – evidenzia il sodalizio - confidiamo in una grande stagione da parte di Alessio e siamo consapevoli che possa trovare la voglia e la continuità ad esprimersi ancora alla grande, diventando esempio per i giovani”.