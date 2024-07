Bordighera: donato un nuovo contenitore per il defibrillatore del porto turistico

Un bel gesto di solidarietà in occasione di 'Per amore per il mare' e 'SportinPorto', ieri a Bordighera: è stato donato un nuovo contenitore per il defibrillatore del porto turistico da parte delle associazioni ASD Follow the White Rabbit, Centro Usb Riviera dei Fiori, Club Nautico Bordighera, Yacht Club Bordighera e ASD Bordighera Nuoto.