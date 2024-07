Taggia, mercoledì con erto dell'organista Josef Edwin Miltschitzky e della cantante Susanne Jutz.

Mercoledì 31 Luglio 2024 alle ore 21 l’oratorio della Santissima Trinità in Taggia ospiterà un concerto che si preannuncia imperdibile affidato all’illustre organista tedesco Josef Edwin Miltschitzky ed alla cantante Susanne Jutz. Dalle ore 20,20 alle ore 21 in compagnia dei Confratelli della Santissima Trinità si potrà visitare lo splendido Oratorio “dei Rossi”.

Un programma che esalterà tutte le particolarità dell’organo Mentasti del 1877 custodito nella Chiesa della Confraternita con musiche di Frescobaldi, Marcello, Petrali, Fumagalli, Padre Davide da Bergamo.

Miltshitzky ha compiuto gli studi musicali in organo sotto la guida di Harald Feller e Klemens Shnorr con approfondimento del repertorio di musica sacra. Si è laureato alla Ludwig Maxilimians Universittat di Monaco di Baviera in cultura musicale, storia dell’arte e letteratura tedesca. Ha seguitocorsi di perfezionamento con Guy Bovet, Roland Gotz, Ludger Lohmann, Michael Radulescu, Daniel Roth, Luigi Ferdinando Tagliavini ed Harald Vogel. In qualità di musicologo ha collaborato alla pubblicazione di opere di P.F. Shizer e P.M. Spiek. E’ organista titolare della Basilica di Ottobeuren. Ha tenuto numerosi concerti in Germania, Inghilterra, Francia, Italia, Lussemburgo, Lettonia, Lituania, Olanda, Austria, Svizzera, Ungheria, Repubblica Ceca e Bielorussia. Ha inoltre al suo attivo alcune incisioni discografiche.

Susanne Jutz-Miltschitzky è nata a Monaco. Ha vinto il primo premio per tre anni consecutivi al concorso pianistico del Pianohaus Karl Lang di Monaco e due volte al Jugend musiziert. Dopo il diploma di scuola superiore, ha completato gli studi di pianoforte nella masterclass di Klaus Schilde, che aveva iniziato da giovane studentessa con Herbert Spitzeberger all’Università Statale di Musica di Monaco, con il diploma di masterclass. Ha inoltre frequentato masterclass di musica da camera e accompagnamento musicale con Hugo Steurer, Helmut Deutsch, Kurt-Christian Stier ed Erik Werba. Oltre alla sua attività concertistica internazionale come solista e musicista da camera, preferibilmente in Italia, Francia e Lussemburgo, è pianista con T. A. Hoffmann Piano Trio, l'orchestra da salotto Die Rosenkavaliere e accompagnatrice con il Coro femminile di Monaco. Da anni tiene corsi di pianoforte in patria e all’estero e insegna alla Scuola di Musica di Ottobeuren. Ha preso parte a registrazioni di CD e radiofoniche, nonché a musiche da film nei Bavaria Film Studios. Come soprano canta opere dal primo barocco fino ai tempi moderni, compreso il repertorio di musica sacra delle messe, dei vespri e dello Stabat Mater, ed è specializzata in particolare nell’interpretazione di nuove edizioni sconosciute provenienti dagli archivi dei monasteri. È apparsa come solista, tra gli altri. nelle cattedrali di Málaga, Bruxelles, Hasselt, Poitiers, Tarragona, Montpellier, Narbonne, St-Raphaël, Praga, Spoleto, Oliwa, Olsztyn e in molte chiese importanti.

La stagione che si sta concludendo ha saputo offrire davvero molti aspetti positivi soprattutto grazie ad un pubblico attento e numeroso che ha confermato il successo dell’iniziativa diventata ormai il festival di musica classica di tutta la città.

"Un sentito grazie va, scrivono gli organizzatori, alla Confraternita della Santissima Trinità (Rossi) per il supporto da anni del festival Frequenze 20.0, alla confraternita del Gonfalone, all’amministrazione comunale di Taggia, alla Parrocchia di San Giacomo e Filippo di Taggia e quella di San Giuseppe ed Antonio di Arma di Taggia. Infine un ringraziamento particolare a tutto il gruppo di volontari di Frequenze che ha saputo sostenere una azione culturale che sa davvero di collaborazione ed autentica amicizia".