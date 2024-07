San Lorenzo al Mare, Veronica Pivetti protagonista al Teatro dell'Albero

Si svolgerà sabato 3 agosto l’incontro con Veronica Pivetti al Teatro dell’Albero di San Lorenzo al Mare. Durante la serata, ad ingresso gratuito, l’attrice, doppiatrice, conduttrice televisiva e scrittrice italiana incontrerà il pubblico e presenterà il suo ultimo libro “ROSA” Edizione RAI Libri.

L’evento al Teatro dell’Albero avrà inizio alle ore 21,00. Conduce la serata Giulio Geluardi. Organizzato da Espansione di Paola Savella con la collaborazione del Teatro dell’Albero ed il Patrocinio del Comune di San Lorenzo al Mare (IM) si inserisce nella rinnovata programmazione culturale di San Lorenzo al mare.

Veronica Pivetti protagonista di molte fiction fra cui Commesse, Il Maresciallo Rocca, Provaci ancora prof, La ladra, ha debuttato al cinema con Viaggi di nozze di Carlo Verdone. Ha condotto con Raimondo Vianello il Festival di Sanremo e vari programmi tv fra cui “Per un pugno di libri”, “Amore criminale”, “La donna della domenica”, ed è stata ospite fissa a “Le parole”, con Massimo Gramellini.

A teatro è stata protagonista di Boston Marriage, Sorelle d’Italia, Viktor und Viktoria, Stanno sparando sulla nostra canzone e altri spettacoli. Ha diretto il film Né Giulietta, né Romeo (2015).

Il suo ultimo romanzo racconta una storia di emancipazione che sembra una favola dei giorni nostri: la protagonista del racconto è un’operatrice sociosanitaria peruviana.Una vita a ostacoli quella di Rosa Cruzado, la grintosa protagonista del nuovo romanzo di Veronica Pivetti. Donna di cuore e di cervello, è giunta in Italia dal Perù ed è operatrice sociosanitaria in una RSA milanese.

Cura gli anziani ospiti con dedizione, ma lo stipendio non basta per arrivare a fine mese e così, insieme alle colleghe Lupe, Teodora, Polina, Denisa e Maka, apre una cooperativa di assistenza per malati all’insaputa della coordinatrice, la temibile dottoressa Spinelli. Giornate e nottate di duro lavoro, il desiderio di affrancarsi dalle difficoltà economiche che l’accompagnano da sempre, la volontà di costruire un futuro sereno.

La forza della protagonista è nella sua grande umanità, nell’ironia e nell’empatia che la contraddistinguono. “Rosa”, un racconto in commedia con un finale inatteso, che è al tempo stesso una storia di emancipazione e una favola dei giorni nostri.È autrice di Ho smesso di piangere (2012), Mai all’altezza (2017), Per sole donne (2020), Tequila bang bang (2022), pubblicati da Mondadori.