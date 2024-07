Una donna di 80 anni è deceduta dopo essere stata colta, mentre nuotava in mare a Taggia, da un malore improvviso nel primo pomeriggio.

La signora, scortata inizialmente fuori dall'acqua dai presenti, è stata quindi soccorsa dal personale sanitario allertato e giunto sul posto, ma purtroppo non è stato possibile fare nulla.

Non sono ancora chiare le cause del malore che ha colpito la donna, verranno disposti accertamenti per comprendere le dinamiche dell'accaduto.