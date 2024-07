Dal 29 al 31 luglio torna “Bordighera un Mare di sapori”, percorso enogastronomico fra le eccellenze locali

La cultura enogastronomica del territorio del Ponente Ligure è l'obiettivo strategico della Confcommercio di Bordighera per la nona edizione della manifestazione “Bordighera un Mare di Sapori”, in programma dal 29 al 31 luglio, in Lungomare Argentina, nella città delle palme, dalle 19.00 alle 01.00.

L’evento organizzato dalla Confcommercio di Bordighera in collaborazione e con il contributo del Comune di Bordighera e della Regione Liguria , premia il suggestivo e invitante Lungomare Argentina quale luogo ideale per accompagnare il visitatore e turista in un percorso enogastronomico , lungo una sorprendente tavolata che si snoda in riva al mare.

“Bordighera un Mare di Sapori” è ormai uno degli eventi promozionali più importanti e attesi della città di Bordighera; è una delle manifestazioni che promuove e valorizza il territorio, i suoi paesaggi, attraverso le sue eccellenze enogastronomiche.

Giunta alla 9° edizione, la rassegna dello scorso anno ha visto una forte partecipazione di visitatori e turisti, con oltre 10.000 persone a serata, creando un indotto economico molto importante, peraltro non limitato alle tre serate; infatti i ristoratori, i commercianti e gli albergatori hanno riscontrato un ritorno dei visitatori anche nelle settimane successive all'evento.

“Secondo appuntamento con l'eccellenza gastronomica afferma il Sindaco di Bordighera Dott. Vittorio Ingenito: dal Paese Alto al Lungomare Argentina per tre serate di gusto e convivialità, in cui la creatività degli chef incontra le materie prime uniche del nostro territorio. L'Amministrazione è felice di affiancare Confcommercio e tutti gli operatori in una manifestazione che anno dopo anno consolida il proprio successo e che, se certamente rappresenta per la Città un grandissimo ritorno in termini di pubblico e immagine, per il Tavolo del Turismo è una sicura conferma del Piano Strategico e delle sue linee guida: enogastronomia, cultura e outdoor per guidare lo sviluppo turistico di Bordighera.”

“Ringrazio Confcommercio e la Città di Bordighera che offrono ancora una volta a residenti e turisti “Bordighera Un mare di Sapori” – dice il Presidente ad interim della Regione Liguria Dott. Alessandro Piana – riconfermandone il valore e la portata nel pieno della stagione estiva. La Liguria del resto ha una solida tradizione di prodotti certificati dalla Doc del Rossese di Dolceacqua del 1972 alla DOP dell’olio extravergine di oliva Riviera Ligure sino ad un paniere ormai celebre e consolidato che annovera ad esempio il Basilico Genovese DOP, le Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure IGP, la Focaccia di Recco col Formaggio IGP … Gli chef celebrano dunque le nostre materie prime e relative tradizioni unendole alla bellezza del territorio in un clima di condivisione e partecipazione riuscendo a far conoscere e apprezzare ancora di più la nostra terra oltreconfine, in quello che è un appuntamento fisso, capace però in ogni edizione di rinnovarsi e di sorprendere”.

" Bordighera un Mare di Sapori" è la manifestazione centrale dell’estate di Bordighera , -dice il Presidente Confcommercio Bordighera Jean Pierre Novembre-, con tanti ristoratori che hanno creato per l’occasione piatti di cultura ligure rivisitati e materie prime del territorio d’eccellenza.

Alla mescita vini del territorio di assoluta valenza abbinati sapientemente dai partecipanti. Ci sarà anche la possibilità di degustare ottima birra di pregio fornita da birrifici locali. Il tutto sarà accompagnato da musica live e dj che offriranno un’occasione di ulteriore divertimento. Ringrazio l’amministrazione comunale e la regione Liguria, che forniscono il supporto sia economico che logistico per l’evento , sempre attente a creare e a far crescere questo tipo di manifestazioni che sono attrattive per i turisti e residenti.

Protagonista indiscusso dell’evento è il cibo come espressione del territorio, per promuovere l’identità alimentare e gastronomica del territorio e i suoi valori distintivi. La splendida cornice del Lungomare Argentina diventerà teatro artistico culturale del gusto, con un continuo show di preparazione e degustazione di prodotti tipici, attraverso l’indiscussa professionalità e qualifica degli chef locali.

Gamberi in pasta croccante kataif, lasagnette al pesto, crocchette di baccalà con cipolla bionda caramellata e salsa di noci, sono alcune delle ricette che il pubblico troverà a Bordighera un Mare di Sapori, quali simboli dell’identità gastronomica del territorio.

Il grande successo delle precedenti edizioni, è frutto di un importante lavoro di squadra, che ha fatto sintesi delle competenze e delle risorse delle aziende, che condividono le finalità di questo progetto, che vuole valorizzare i prodotti di qualità e i professionisti della cucina locale, che continuano a credere in questo evento e che richiamano ogni anno migliaia di visitatori e turisti.

Saranno gli chef dei ristoranti del Lungomare che, allestiranno un ideale itinerario del gusto, con una lunga tavolata per condurre il visitatore in un percorso degustativo di specialità a tema, per la valorizzazione degli elementi fondamentali della cultura enogastronomica del Ponente Ligure, a cominciare dal pesce, dall’olio extra vergine d’oliva e dal vino. Le ricette più singolari e caratteristiche della tradizione ligure saranno le indiscusse protagoniste, con una miriade di profumi e di gusti che non mancheranno di stupire e soddisfare anche i palati più esigenti.

I ristoranti coinvolti nell’iniziativa proporranno alcuni piatti della cucina ligure e non solo, che potranno essere degustati seduti ad uno dei tavoli allestiti nel Lungomare, a prezzi promozionali. Un’occasione non solo per i residenti, ma anche per i turisti che possono degustare ricette di gastronomia tipica in un contesto speciale. Un esplicito invito a sostare presso le diverse postazioni dei ristoranti per assaporare le diverse interpretazioni degli chef, potendo gustare e conoscere più tipologie della tradizione enogastronomica ligure. Un momento di condivisione, con l’accompagnamento di gruppi di vari generi musicali, presenti lungo tutto il percorso.