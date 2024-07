Domenica scorsa, 21 luglio, ai campionati regionali in Toscana è arrivata una nuova medaglia d'oro per Noemi Scordino canoista di Albisola Marina in forza alla Canottieri Sanremo. nel k1 2000 metri e sempre oro nel k1 2000 metri per la canoista Cadetta A, , della Canottieri Sanremo, di Albissola Marina.

Il primo gradino del podio è arrivato nella specialità K1 2000 metri, nella manifestazione organizzata dalla Societù Canottieri Comunali Firenze.