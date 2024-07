L'atleta sanremese nazionale di paracanoa, Amanda Embriaco, parte per le Olimpiadi 'Parigi 2024'

Le Olimpiadi sono un'esperienza unica e indimenticabile, sia per gli atleti che per i tifosi. Ogni edizione è un palcoscenico per momenti di grande bellezza e drammaticità, e ogni atleta ha una storia unica da raccontare. L'emozione di partecipare e guardare le Olimpiadi è qualcosa che resta nel cuore per tutta la vita.

La Canottieri Sanremo vanta risultati importanti a livello internazionale nelle discipline di canoa e canottaggio. La coach di canoa Monica Albarelli (e vice presidente della Canottieri Sanremo) ha vestito la maglia della nazionale e seguito passo passo l'atleta Amanda Embriaco fino al traguardo della partecipazione olimpica. Nel 1992 alle Olimpiadi di Barcellona il canoista sanremese Paolo Tommasini fu protagonista con il K4 sulla distanza dei mille metri.

Sergio Tommasini, Presidente della Canottieri Sanremo: "Che emozione fantastica! Auguriamo ad Amanda Embriaco e a tutti gli atleti il meglio per le Olimpiadi di Parigi 2024! È un traguardo incredibile e meritatissimo. Siamo tutti orgogliosi di lei con la speranza che possa esprimere tutto il suo talento e raggiungere risultati straordinari. La sua partecipazione è già una vittoria. Forza Amanda, fai brillare il tuo talento!"

(Nella foto questi tre atleti rappresentano una importante storia sportiva sanremese tra passato e futuro)