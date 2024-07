Ventimiglia: la Tari si paga solo con il sistema 'PagoPa' e costa così di più, le proteste dei cittadini

“A Ventimiglia siamo costretti a pagare la Tari (la tassa sui rifiuti) con il sistema ‘PagoPa’ e, quindi se paghiamo in tre rate come fanno in molti, ci ritroviamo 6 euro in più ogni anno”.

Sono le parole di alcuni cittadini ventimigliesi che hanno lamentato la scelta del Comune di affidarsi al nuovo sistema di pagamento che, però, comporta un aggravio dello stesso, tra 1,5 e 2 euro per ogni rata della tassa, tra l’altro molto discussa in questi ultimi tempi.

“Abbiamo sempre pagato con modulo F24 – ci hanno detto alcuni cittadini - in posta o in banca e nessuna commissione era dovuta. Quest’anno il comune ha deciso che, per la riscossione del tributo, si è rivolto al servizio ‘PagoPa’ e siamo così costretti ad un esborso ulteriore”.

I cittadini che ci hanno interpellato, hanno evidenziato di aver chiesto lumi al comune che, a sua volta, ha sottolineato che si tratta di una decisione presa a livello nazionale: “Abbiamo chiesto all’agenzia delle entrate – ci hanno detto i cittadini ‘ribelli’ – ed hanno confermato che sono i comuni che decidono il metodo di pagamento. Abbiamo verificato anche il funzionamento nella vicina Vallecrosia dove si può pagare normalmente con l’F24. Visto che molti, soprattutto i pensionati, pagano a rate vi chiediamo dove vanno a finire questi due euro in più di ogni pagamento”.