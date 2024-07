Per il concerto del Maestro Giorgio Revelli l’abbraccio della comunità di Arma di Taggia

Una serata emozionante, unica. Con un programma di grande virtuosismo e ricco di emozioni il maestro Giorgio Revelli si è esibito ieri sera Martedì 23 Luglio 2024 nella suggestiva chiesa di San Giuseppe ed Antonio, edificio che vide la luce nei primi anni del XIX secolo e che ancora oggi viene considerata un simbolo per la comunità di Arma. Ancora una volta il Festival Frequenze 20.0 giunto alla sua V edizione ha registrato una grande partecipazione del pubblico che ieri sera ha letteralmente gremito la chiesa venuto ad ascoltare un artista ormai celebre della musica organistica italiana e internazionale, professore del Conservatorio delle Alpi Marittime di Nizza in Francia e ospite dei festival delle città più importanti al mondo.

L’avvincente programma scelto dal prof. Revelli ha proposto pagine di grande virtuosismo passando dalla letteratura barocca tedesca di Krebs e Leyding passando poi alla roboante musica spagnola, alla tipica sonorità della letteratura ottocentesca per organo per concludere con una delle più belle opere di Jan Zwart grande esponente della musica fiamminga di fine Ottocento.

Il concerto è stato proiettato su schermo per poter permettere al pubblico di assistere anche al gesto tecnico dell’artista sullo splendido strumento Vegezzi Bossi custodito nella Parrocchiale.

Il concerto che Revelli ha offerto all’interno del palinsesto della V edizione di Frequenze 20.0 fa parte di una serie di esibizioni che lo porteranno dal prossimo mese in tourné in Francia, in Germania, in Polonia ed in Inghilterra prima di ritornare negli USA, terra che sempre più spesso conferma apprezzamento per il musicista tabiese attraverso concerti di prestigio che spesso si rinnovano negli anni successivi. Il festival da appuntamento al suo pubblico per il concerto finale di questa V edizione fissato per il 31 Luglio 2024 alle ore 21 presso l’Oratorio della Santissima Trinità in Taggia con il duo di canto ed organo organista Joseph Miltchitsky e Susanne Jutz. Dalle ore 20,20 la chiesa sarà visitabile grazie ai Confratelli della Santissima Trinità.