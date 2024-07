A Ventimiglia torna la "Battaglia di Fiori Kids", Proponente al lavoro per la promozione (Video)

A Ventimiglia torna la 'Battaglia di Fiori Kids'. L’associazione Proponente è pronta a supportare la versione baby della grande kermesse ventimigliese che prenderà il via venerdì prossimo, il 26 luglio, alle 21 sul lungomare cittadino.

La promozione della manifestazione sarà, infatti, a cura della ormai nota associazione Proponente, la quale, dopo un confronto con la Pro Loco Intemelia, si è attivata immediatamente sulla pianificazione delle azioni pubblicitarie garantendo il proprio contributo per un evento molto sentito da parte della cittadinanza e non solo, in particolar modo alle famiglie e ai bambini. "Giunta quest'anno alla 14esima edizione, l'evento vede il coinvolgimento entusiasta dei ragazzi frequentanti le scuole estive del comprensorio intemelio con centinaia di giovani che stanno lavorando assiduamente alla preparazione di scenografie, costumi, approfondimenti tematici e animazioni, contribuendo così ad arricchire l'evento con importanti finalità educative e didattiche" - fa sapere l'associazione Proponente.

Dopo una pausa di quattro anni, la Battaglia di Fiori è pronta a ripartire con entusiasmo e rinnovato vigore anche grazie al coinvolgimento pubblicitario innovativo giunto tramite i mezzi e le competenze dei professionisti di Proponente. "Un segno tangibile di ciò è infatti l’incredibile aggregazione di numerosi partner commerciali che hanno deciso di sostenere l’evento sia per la sensibilità che tale iniziativa suscita, sia per la notorietà garantita da tali azioni pubblicitarie a favore del proprio marchio" - sottolinea l'associazione Proponente - "A questo impegno si affianca quello dei carristi, che stanno riadattando e allestendo sei carri per la sfilata. Ogni carro, decorato con splendidi fiori, ospiterà numerosi bambini e rappresenterà soggetti vicini alla loro fantasia e ai loro interessi".

"La sfilata sarà animata da bande musicali, scuole di danza, gruppi sportivi e gruppi di animazione, rendendo l'evento un'esperienza unica e coinvolgente per tutti i partecipanti. L'area interessata dall'evento comprende il lungomare Oberdan e le strade adiacenti: via Giovanni XXIII, via Milite Ignoto e via Chiappori" - svela l'associazione Proponente - "Vi invitiamo a seguirci sui nostri canali social e sul sito ufficiale per rimanere aggiornati su tutte le novità e il programma completo dell'evento. Per ulteriori informazioni si può contattare l' associazione Proponente via email apsproponente@gmail.com, sul sito web ufficiale o seguire @proponenteaps per tutti gli aggiornamenti".