Sanremo: il Comitato Pat chiede spiegazioni al Comune "Non toccate il pino della Madonna della Costa"

Il Comitato Pat di Sanremo, che da anni lotta per la salvaguardia del verde pubblico, ha chiesto al Sindaco Alessandro Mager ed alla Giunta, la documentazione completa relativa agli studi agronomici eseguiti sul pino che si trova sul versante ovest di piazza Castello, alla Madonna della Costa.

“Nell’ultima riunione che abbiamo avuto – evidenzia il Pat – il Dott. Garzoglio affermava di non aver ancora redatto alcuna relazione agronomica relativa agli esemplari in oggetto non avendo ricevuto incarico specifico, anche se il giorno dopo l'Assessore Moscato annunciava il previsto abbattimento del grande albero. Chiediamo quindi la documentazione completa sullo stato di salute dell'albero, per poter procedere ad un ulteriore valutazione da parte di un tecnico di nostra fiducia con comprovata esperienza professionale in conservazione di grandi alberi”.