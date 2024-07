Formazione, Assessore Scajola: “Oltre 3100 partecipanti nelle 11 tappe di orientamenti summer”, termina edizione da record

11 tappe in tutta la Liguria, di cui due extra organizzate per far fronte all’altissimo numero di richieste, 3115 partecipanti complessivi. Questo il riassunto numerico dell’edizione, da record, di Orientamenti Summer iniziata il 18 giugno a Imperia e conclusasi ieri, 22 luglio, con l’ultimo appuntamento a Varazze.



L’evento, organizzato da Regione Liguria per sostenere i ragazzi e i loro genitori nella scelta del percorso formativo post scuole medie, ha riscosso interesse in tutte le location proposte. Il quadro generale su offerta formativa, attitudini dello studente e focus sul mercato del lavoro ha soddisfatto i partecipanti dalla costa all’entroterra. Proprio le aree interne sono state grandi protagoniste dell’edizione 2024. Ogni provincia ha infatti avuto una specifica tappa dedicata a questi territori, nell’ordine: Pieve di Teco (Im), Brugnato (Sp), Busalla (Ge) e Calizzano (Sv).



«Siamo andati oltre ogni più roseo pronostico – sottolinea l’assessore regionale alla Formazione e all’Orientamento Marco Scajola - Abbiamo coinvolto più di 3000 persone e soprattutto siamo stati in grado di ottenere l’apprezzamento della stragrande maggioranza di queste con un format snello che si è dimostrato vincente. Siamo stati quasi costretti a inserire due tappe aggiuntive, per far fronte al numero altissimo di adesioni, oltre a fare svariati cambi di location in pressoché tutti i comuni. Abbiamo fornito, in maniera totalmente gratuita, un supporto concreto per una scelta delicata come quella del percorso formativo post scuole medie parlando ai giovani e ai genitori con due approcci differenti, ma allo stesso modo efficaci. Con grande soddisfazione siamo inoltre riusciti a tener fede a uno degli obiettivi primari, in campo formativo, inseriti nella strategia delle aree interne ovvero l’organizzazione di grandi eventi di orientamento. Chi abita il nostro bellissimo entroterra deve avere le stesse possibilità di chi vive sulla costa, Orientamenti Summer lo ha dimostrato fattivamente. Siamo già al lavoro – prosegue Scajola – per i prossimi appuntamenti, Carrer Day e Festival di novembre, perché Orientamenti è un grande contenitore che non si ferma mai e vuole essere punto di riferimento costante per i giovani liguri, accompagnarli nella formazione garantendo loro il miglior futuro possibile».



«L’altissima partecipazione che abbiamo registrato in questi 11 appuntamenti su tutto il territorio dimostra ancora una volta come i ragazzi e le famiglie siano sempre più propensi a farsi affiancare e aiutare nella scelta del percorso di formazione e di studi – aggiunge l’assessore alla Scuola e all’Università Simona Ferro – Il nuovo format proposto per l’edizione 2024 di Orientamenti Summer ha permesso di far conoscere a migliaia di giovani liguri, in poco tempo, le innumerevoli opportunità che offre il nostro sistema formativo e scolastico. Questi numeri record ci permettono di guardare con ulteriore ottimismo e rinnovata fiducia anche al Festival di novembre in cui saranno approfondite molte tematiche già affrontate in estate».