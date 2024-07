Pornassio, riaperta al traffico la Statale 28 bloccata da un tir

Riapre al traffico la Statale 28 dopo ore di blocco causato da un tir rimasto incastrato poco sopra l'abitato di Pornassio.

Per tutta la mattinata la strada è rimasta chiusa a tratti, il traffico è stato regolato attraverso un senso unico alternato per garantire il passaggio agli utenti della strada di collegamento con l'entroterra e il Piemonte. Durante le operazioni necessarie per trainare il tir, bloccato fuori dalla careggiata, il mezzo ha perso del liquido: i tecnici dell'Anas, intervenuti insieme ai carabinieri di Nava, hanno dovuto bonificare il manto stradale con un apposito solvente.

Già negli scorsi mesi il sindaco di Pornassio, Vittorio Adolfo, aveva firmato un'ordinanza che stabiliva il divieto di transito per autoarticolati e autotreni nel territorio urbano del Comune. Dopo quest'ultimo episodio ha commentato Adolfo: "Questa situazione sta diventando insostenibile. Bisogna assolutamente evitare che questi mezzi possano transitare evitare su strade non adatte alle loro dimensioni e che rimangano bloccati".