Battaglia di Fiori Kids a Ventimiglia, Spanò: "Un carro da 50 solo per 10 bimbi, a saperlo riducevamo materiale e tempo"

"Sopra un carro possono starci cinquanta bambini e invece potranno salirci solo dieci alla volta per motivi di sicurezza. Se questa cosa fosse stata detta a suo tempo noi potevamo ridurre sia il materiale sia il tempo utilizzato per la preparazione dei carri" - polemizza Sino Spanò, presidente dell'associazione Carristi nel corso della presentazione della quattordicesima edizione della Battaglia di Fiori Kids che andrà in scena venerdì prossimo, il 26 luglio, alle 21 a Ventimiglia.

"Adesso ci troviamo con dei carri enormi, conscio di tutte le manifestazioni fatte negli anni precedenti dove avevamo realizzato carri grossi e comunque sempre strapieni di bambini, che però potranno accogliere solo gruppi di massimo dieci bambini. Il carro infatti può sostenerne il peso per via della sua conformazione" - sottolinea Spanò parlando dei carri che sfileranno in occasione del carnevale dei bimbi - "Io posso capire che è per la sicurezza ma se si fosse saputo prima avremo potuto mettere in atto delle modifiche e degli accorgimenti".

Spanò, nel suo intervento, ha colto l'occasione anche per chiedere un momento di silenzio in memoria di Roberto Anfossi, presidente dell’ente Battaglia di Fiori e della proloco cittadina per diversi anni scomparso nel dicembre del 2023, e per chiedere al sindaco Di Muro l'impegno a trovare un luogo definitivo per i carristi. "L'associazione si è impegnata con l'amministrazione comunale per realizzare la manifestazione" - dichiara Spanò - "Come carristi abbiamo avuto molti problemi perché non è facile mettere insieme idee diverse. I presidenti dei carristi sono tutti presenti ma i membri si sono un po' persi anche perché non abbiamo un posto fisso aggregativo, chiedo, perciò, al sindaco di trovare un luogo fisso in cui possiamo ritrovarci per poter ricostituire le varie compagnie".