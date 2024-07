Taggia, domani concerto del Mastro organista Giorgio Revelli

Martedì 23 Luglio 2024 alle ore 21 Frequenze 20.0, il Festival internazionale di musica classica del Comune di Taggia, giunge al suo quarto concerto.

L’evento che si terrà nella Parrocchiale di San Giuseppe ed Antonio di Arma di Taggia è stato affidato all’organista Giorgio Revelli, con un concerto che vuole valorizzare le sonorità dell’organo Vegezzi-Bossi conservato nella chiesa.

Giorgio Revelli è organista, clavicembalista e direttore di coro.

È cresciuto musicalmente in Francia, ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatoire National de Région de Nice (Francia) nella classe d’Organo di René Saorgin e in clavicembalo con Mireille Podeur presso il Dipartimento di musica antica dello stesso Conservatorio. Durante molti corsi di perfezionamento, principalmente in Francia ha studiato con Jean Boyer, Michel Chapuis, Harald Vogel, Louis Thiry e perfezionandosi in improvvisazione con Jean Pierre Leguay.

Ha conseguito il DE di professore d’organo presso l’ISDAT di Toulouse. Dal 2024 è professore d’organo presso il Conservatoire de Musique des Alpes-Maritimes con sede a Nizza (Francia).

Nel 2012 è stato nominato giurato nel prestigioso Concorso Internazionale di improvvisazione organistica dell’Abazia di San Colombano a Luxeuil in Francia presieduto dal prof. Pierre Pincemaille. Dal Gennaio 2016 è stato nominato organista titolare e responsabile degli eventi culturali della Concattedrale di San Maurizio ad Imperia.

La sua attività concertistica lo porta ad esibirsi regolarmente in Italia, Germania, Inghilterra, Scozia, Francia, Spagna, Polonia, Slovacchia, Lussemburgo, Olanda, Danimarca. Revelli è spesso ospite di prestigiose istituzioni concertistiche negli U.S.A., esibendosi puntualmente a San Francisco, New York, Boston, Pittsburgh, Chicago, Milwaukee, in Canada, ma anche in America del Sud, principalmente in Argentina, Brasile, Uruguay.

Nell’agosto 2019 è stato invitato dal Musée des Beaux Arts (Mahn) di Neuchatel in Svizzera a tenere un concerto sul famoso clavicembalo Rukers 1632 appartenuto alla regina Maria Antonietta. Ha inoltre curato diversi eventi in collaborazione con il Queens College e la St. Mary the Virgin di Oxford.

Attualmente è direttore artistico di due importanti eventi musicali internazionali: il Festival Internazionale “Serate organistiche leonardiane” della Concattedrale di San Maurizio e Compagni Martiri e del festival internazionale di musica classica “Frequenze 20.0”.

Dal 2010 Giorgio Revelli incide i suoi cd con la Casa Discografica internazionale Classic Concert di Salisburgo e con la italo – tedesca Centaurus Music.

L’ultimo appuntamento del festival è fissato per Mercoledì 31 Luglio 2024 ore 21 – Taggia (Oratorio della Santissima Trinità) con un concerto di organo e canto con la soprano Susanne Jutz e l’organista Josef Edwin Miltschitzky