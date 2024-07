Sei carri allegorici, a Ventimiglia torna la "Battaglia di Fiori Kids" (Foto e video)

Sfilata di carri, musica, gruppi, attrazioni, coriandoli e grande battaglia di fiori. A Ventimiglia torna la Battaglia di Fiori Kids. L'evento sarà venerdì prossimo, il 26 luglio, alle 21.

Sul lungomare e in una parte del centro cittadino andrà, infatti, in scena la XIV edizione della manifestazione tanto attesa dai bambini e dagli adulti. "Quest'estate abbiamo proposto un calendario ricco di eventi, circa 100, che partono dal basso. La scelta amministrativa che abbiamo fatto, fin dal nostro insediamento, è investire maggiormente negli eventi organizzati dalle associazioni" - dice il sindaco Flavio Di Muro - "Credo che sarà una bella manifestazione dedicata alle famiglie, ai residenti e ai turisti. E' un evento molto sentito e atteso dalla comunità. Abbiamo una nuova politica turistica e una manifestazione come questa, che riesce a coinvolgere un grande numero di persone, va proprio in questa direzione".

Un evento, a cura della Pro Loco Intemelia e all'associazione Carristi Ventimiglia, reso possibile grazie alla collaborazione di più forze. "E' un esempio eclatante di come le associazioni cittadine possano collaborare per realizzare un evento, che mette insieme una serie di figure. La Pro Loco Intemelia e l'associazione Carristi Ventimiglia hanno ottenuto l'incarico dall'Amministrazione comunale di ripristinare un evento molto caro alla comunità" - fa sapere l'assessore Serena Calcopietro presentando la Battaglia di Fiori Kids - "Un evento a 360 gradi che per qualche anno era stato messo in disparte. L'anno scorso non siamo riusciti a organizzarlo ma quest'anno ci siamo riusciti e abbiamo anche voluto contribuire in maniera economica con una cifra sostanziale. Il totale della cifra spesa per la manifestazione è di 16.100 euro. La macchina organizzativa della kermesse è in piena attività con l'obiettivo di coniugare il passato della iconica Battaglia dei fiori, che per decenni ha caratterizzato l'immagine della città, con lo spirito giocoso e più moderno di un carnevale estivo dedicato ai nostri visitatori e concittadini più piccoli. Ci saranno sei carri allegorici, ispirati ad 'Alice nel paese delle Meraviglie', 'Biancaneve', 'Il brutto anatroccolo', ai cartoni animati, al mare e al surf e vi sarà il carro degli alpini, che faranno due giri percorrendo un tratto del lungomare riempiendo di suoni, colori e divertimento tutto il tragitto. Desidero ringraziare tutte le associazioni, i gruppi folcloristici, le bande cittadine e tutti gli addetti alla sicurezza che si sono resi disponibili per la manifestazione. Abbiamo deciso di includere anche tutte le scuole di ballo ('Vamos alla playa', 'Active sport', 'Non solo sport', 'White rabbit' e 'Art Studio') che sfileranno lungo il percorso animandolo e le associazioni sportive della città (Asd Ventimiglia Calcio, Rotellistica Ventimiglia, Circolo Velico Ventimigliese, Sport Club Ventimiglia Basket). La Banda Città di Ventimiglia e l'Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia accompagneranno la sfilata con diversi brani musicali. Vi saranno poi anche gli Sbandieratori e tamburini, i Balestrieri e la Cumpagnia di Ventemigliusi".

"Per la realizzazione dei carri e della manifestazione e il prezioso lavoro ringrazio i volontari della Pro Loco e dell'associazione Carristi ma ringrazio anche tutte le associazioni che hanno aderito e gli uffici comunali" - sottolinea l'assessore Calcopietro - "L'amministrazione comunale, fin dal suo insediamento, ha lavorato impostando una programmazione finalizzata a restituire alla città un ruolo centrale tra gli eventi culturali del nostro territorio, affinché appuntamenti come la Battaglia dei Fiori Kids o Sulle orme del Corsaro Nero siano manifestazioni di spicco nel panorama turistico e culturale della città. Ci siamo, quindi, attivati perché le politiche di programmazione siano indirizzate al rilancio di eventi che possano generare ricadute positive sul tessuto sociale ed economico della collettività. L'auspicio è, che attraverso il nostro supporto, si possano rimettere in moto gli ingranaggi per la realizzazione di manifestazioni ferme da troppo tempo o di nuova concezione. Confidiamo nella più ampia collaborazione di tutti affinché ci sia aggregazione e divertimento tutto nella più indispensabile sicurezza per far sì che tutti, dai bambini agli adulti, possano convivere divertendosi a prescindere dalle diverse età ed esperienze".

Carri allegorici, figuranti e gruppi estemporanei animeranno la città venerdì sera. "“Dopo una pausa di quattro anni, siamo pronti a ripartire con entusiasmo e rinnovato vigore. Il giro che facciamo inizia alle 21 da via Milite Ignoto, dove saranno raggruppati tutti i carri, e poi continuerà in via Vittorio Veneto, in via Chiappori e sul lungomare che saranno chiusa alla viabilità per l'occasione" - dice Gian Carlo Risi, presidente della Pro Loco Intemelia - "Per la sicurezza abbiamo chiesto collaborazione, anche a titolo di volontariato di varie associazioni: sette steward di Ventimiglia, Protezione civile, l'associazione Anget, l'associazione nazionale carabinieri e gli alpini della sezione di Ventimiglia oltre alla polizia locale. In totale avremo 31 persone che penseranno alla sicurezza con la collaborazione dei nostri soci. Avremo la presenza della Croce Verde Intemelia e della Croce Rossa Italiana. Abbiamo chiesto, inoltre, il permesso per avere la presenza dei bambini sui carri, potranno salire un massimo di dieci bambini su ogni struttura per una questione di sicurezza. Consapevoli dell’importanza della comunicazione abbiamo affidato la promozione della manifestazione all’ormai nota associazione ProPonente, la quale ha pianificato tutta l’azione pubblicitaria".

Una manifestazione giunta alla quattordicesima edizione. "E' dal 2005 che si parla di coinvolgimento dei giovanissimi. Abbiamo iniziato con un corso propedeutico di infioramento. Ci sono stati dieci gruppi di baby carristi. Al gruppo originario dei Bombardei si sono aggiunte anche altre associazioni. Abbiamo aperto alle scuole estive e ai gruppi sportivi della città" - afferma Mara Cilli della Pro Loco Intemelia - "Quest'anno la manifestazione è ricca di intrattenimento. C'è stato un approccio corale per questa manifestazione ma sono stati tanti anche i piccoli sponsor, è la prima volta. Hanno, infatti, aderito Fideuram, Cafè e Chocolat, Calcestruzzi della Val Roja, Geppy's Bistrot, Pasta e Basta, Calzature Franco, Trucchi materiali edili, Acqua Santa Vittoria, Don Lillo, Fabio Incardona e Geppy's Bistrot. La battaglia dei fiori è ancorata nel cuore e nella mente dei cittadini. E' un lavoro di tutti: amministrazione, carristi e associazioni della città".

"L'associazione si è impegnata con l'amministrazione comunale per realizzare la manifestazione" - dichiara Sino Spanò dell'associazione Carristi che ha chiesto un momento di silenzio in memoria di Roberto Anfossi, presidente dell’ente Battaglia di Fiori e della proloco cittadina per diversi anni scomparso nel dicembre del 2023 - "Come carristi abbiamo avuto molti problemi perché non è facile mettere insieme idee diverse. I presidenti dei carristi sono tutti presenti ma i membri si sono un po' persi anche perché non abbiamo un posto fisso, chiedo, perciò, al sindaco di trovare un luogo fisso in cui possiamo ritrovarci per poter ricostituire le varie compagnie. Abbiamo comprato i coriandoli e fatto tutto quello che era necessario per organizzare la manifestazione e speriamo che emerga a pieno lo spirito goliardico dell'evento".

"E' un lavoro di tutti. Abbiamo riscontrato una grandissima partecipazione e interesse dei nostri partner a favore delle famiglie di Ventimiglia" - dice Mattia Berlanda dell'associazione ProPonente, che ha pianificato l’azione pubblicitaria, comunicativa e la promozione della manifestazione - "Come Proponente siamo entusiasti di poter dare il nostro contributo a una manifestazione che è molto affascinante e sentita da famiglie e bambini di Ventimiglia. Non ci stancheremo mai di offrire il nostro contributo per migliorare l'efficacia dei contenuti. Siamo sicuri che sia nata una bellissima collaborazione. Controlleremo inserzioni online, campagne pubblicitarie e offriremo operatori per l'evento che potranno così immortalarlo. Ringraziamo l'amministrazione per averci fatto condividere questa esperienza".