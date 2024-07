Si è concluso con successo il minicorso per bambini ‘Mani in Pasta’, ovvero come preparare le castagnole De.Co. di Ventimiglia.

La manifestazione è stata a cura del Circolo della Castagnola e della Proloco di Ventimiglia nell’ambito degli estivi del comune.

L’intenzione del minicorso, oltre a mantenere viva questa tradizione ventimigliese, era permettere di condividere con i propri genitori un momento di svago e di giocare insieme.