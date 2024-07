Pizzeria Ciro’s di Sanremo, per il secondo anno consecutivo, fa l’en plein al 46 torneo di calcio a sette di Badalucco (foto)

Alla fine non c’è stata storia per nessuno. Il sette bello della Pizzeria Ciro’s di Sanremo per il secondo anno consecutivo ha alzato al cielo, nella fresca notte di Badalucco, il trofeo Bar Pradio, in ricordo di Gianfranco Bianchi detto “Tazio”, destinato alla squadra arrivata prima del Torneo Notturno di calcio a 7 giunto quest’anno alla sua 46 esima edizione, con ben sedici squadre iscritte.

Non solo: Ciro’s ha fatto anche incetta di tutti gli altri trofei più importanti del torneo. E’ stata una vera festa, in campo e fuori, per la compagine sanremese (Luca Travella, Mattia Schillaci, Paolo Calderone, Illasse El Kamli, Filippo Addiego, Cristian Ciaramitaro, Edordo Elettore, Michele Brizio), che nell’ultima partita ha dato quasi cappotto, 6 a 1 alla squadra di Satus, anch’essa della città matuziana.

Modesto alla fine il risultato conseguito dalle due “nazionali” della Romania e dell’Albania, che erano scese in gioco in questa edizione, contro gli italiani, dando un inedito aspetto internazionale alla manifestazione, che ha richiamato anche un nutrito pubblico etnico, festosamente partecipe del tricolore, delle “aquile” e dei simpatici (nostri) cugini rumeni. Buona invece l’affermazione della Tavernetta (Sanremo) e dell’Impresa Edile Bella (Imperia), arrivate al terzo e quarto posto.

Nella notte sono stati assegnati gli altri premi. La coppa per il far play è andata alla Tavernetta (Sanremo), mentre Luca Travella (Ciro’s), si è affermato come capo cannoniere. Il premio come miglior portiere è andato a Michele Brizio (Ciro’s), mentre il miglior giocatore in campo è stato Christian Ciaramitaro (Ciro’s).

C’è stato però un altro vincitore. “Possiamo dire – ha detto Roberto Oliva, Vice Presidente dell’ASD Badalucco 2009, general manager della manifestazione – che è stata una vera edizione da record. Sia per il pubblico che è venuto ad assistere alle partite tutte le sere dal 25 giugno in poi, sia per il gioco messo in campo, arrivato a livelli di qualità e di entusiasmo notevoli”

Soddisfazione anche per il direttore sportivo del sodalizio Bauchegno, Giampiero Boeri, che ha garantito la piena riuscita dell’aspetto logistico della manifestazione con la sua pattuglia di volontari e con una nuova struttura ristorativa, che non ha perso un colpo. Infine è stata ottima la riuscita per il nuovo impianto di illuminazione del campo, realizzato a tempo di record su commissione del comune di Badalucco. Non ci sono stati i black out che in qualche istante avevano creato problemi nelle passate edizioni.

Queste sinergie hanno prodotto un ottimo risultato per l’intera collettività. La tradizionale movida estiva Badalucchese, favorita dal fresco che spira dalla montagna, si è incrementata di volta in volta con turisti notturni, che dopo il torneo, dalle 23 in poi, sciamavano per i bar del paese facendo le ore piccole, con feste improvvisate, festeggiamenti e musica a palla.