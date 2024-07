Motociclista finisce in un dirupo mentre percorre la 'Via del Sale': in elicottero all'ospedale in gravi condizioni

E’ stato trasportato in eliambulanza all’ospedale "Santa Croce" di Cuneo il motociclista – un 58enne di nazionalità spagnola – che nella tarda mattinata di oggi, venerdì 19 luglio, è finito in un dirupo mentre percorreva la Via del Sale.

L’uomo avrebbe perso il controllo del mezzo che stava guidando nel tratto presente un paio di chilometri a valle del rifugio Don Barbera, in territorio di Briga Alta.

In suo soccorso sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno fatto arrivare in zona l’elicottero del servizio regionale, col quale è stato possibile disporre un rapido trasporto del ferito condotto in ospedale con un codice di gravità rosso.

Insieme a loro i Vigili del Fuoco, impegnati ad assistere i sanitari nel recuperare il ferito e tuttora sul posto per la messa in sicurezza della motocicletta.