Ottimi risultati per la stagione agonistica della IntegrAbili Handbike Team (foto)

Domenica scorsa 14 luglio gli handbikers sanremesi Paolo Francione e Domenico Lucisano hanno partecipato alla terza tappa del Girod’Italia Handbike che si è svolta a Dairago su un circuito cittadino di 4,2 km da ripetersi più volte nella classica formula di 1 ora + 1 giro, con oltre 90 atleti iscritti.

La tappa, oltre la competizione, è stata una vera e propria festa del ciclismo paralimpico in quanto 100° tappa del Giro d’Italia Handbike in 14 anni di attività, nell’anno in cui la U.S. Dairaghese Ciclismo, organizzatrice dell’evento insieme al SEO asd, celebra i propri 100 anni di storia.

L’atleta Paolo Francione si è classificato al 3° posto nella categoria MH3 e Domenico Lucisano ha ottenuto un ottimo 8° posto nella categoria MH4.

Gli atleti del Team IntegrAbili sono impegnati in un’intensa stagione agonistica che prevede la partecipazione a parecchie gare della federazione ciclistica: in particolare Paolo Francione ha preso parte a diverse prove della Coppa Italia di Società e nel weekend sarà impegnato in due gare in Friuli Venezia Giulia, mentre Domenico Lucisano concentra le proprie energie maggiormente sul Giro d’Italia Handbike che prevede in tutto 6 tappe sul territorio nazionale con finale a Como.

Gli ottimi piazzamenti degli handbikers sanremesi:

17 marzo 2024 1° tappa Giro d’Italia - Genova Domenico Lucisano 5° posto

30 marzo 2024 Pasqualando - Coppa Società Francione Paolo 14°

6 aprile 2024 2 Giorni del Mare Marina di Massa Paolo Francione 15°

12 maggio 2024 2° tappa Giro d’Italia - Monfalcone Domenico Lucisano 9°

26 maggio 2024 5° Memorial Corradin Coppa Società Paolo Francione 9°

22 giugno 2024 Busto Arsizio Coppa Società Domenico Lucisano 4°

Paolo Francione 9°

30 giugno 2024 Parma Coppa Società Paolo Francione 4°

14 luglio 2024 3° tappa Giro d’Italia - Dairago Paolo Francione 3°

Domenico Lucisano 8°