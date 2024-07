Calciomercato. Tante riconferme e nove arrivi: tutte le novità della Virtus Sanremo

Sono tante e di rilievo le operazioni concluse dalla Virtus Sanremo nell'arco degli ultimi giorni.

La famiglia Moroni, in tandem con il direttore Pino Fava ha messo a disposizione di mister Capozucca tanti volti noti del panorama ponentino.



Dall'Argentina ecco gli attaccanti Giorgio Brizio e Ciro Di Donato e il difensore Tommaso Valenzise. Esperienza in mediana con Marco Campagnani (ex Carlin's Boys), mentre ha avuto buon esito anche la trattativa per il difensore Giovanni Fontana (ex Sanremo 2000).



Nomi importanti, che si aggiungono agli arrivi nei giorni scorsi di Saietto, Franzone, Cascone e Leo Iezzi.



Riconfermati invece Verrando, De Mare, Pesco, Mendez, Scalabrin, Oddo, Aboulfadl, Iacovetta, Zeno, El Khayari, Ousmane e Tourè.