Arma di Taggia, tutto pronto per la Sant'Erasmo Run K10: si corre sabato 27 luglio (Foto)

“Questa manifestazione – dichiara il Consigliere con delega allo Sport del Comune di Taggia Giancarlo Ceresola - non solo promuove l’attività sportiva e il benessere fisico, ma rappresenta anche un’importante occasione per valorizzare il nostro splendido territorio costiero. Invitiamo tutti, atleti e amatori, a partecipare e a vivere un’esperienza unica di sport e aggregazione. Ringrazio vivamente tutte le persone impegnate nella realizzazione e organizzazione di questo evento sportivo in continua crescita”.

Le iscrizioni on line chiuderanno fino al 26 luglio. Sarà inoltre possibile iscriversi sul posto presso un desk allestito in Piazza Tiziano Chierotti venerdì 26 luglio (per entrambe le gare) dalle ore 15:30 alle 19:00, e sabato 27 luglio (solo per la marcia ludico motoria di 5 Km) dalle ore 16:00 alle ore 17:30 fino ad esaurimento posti. Il limite massimo di atleti ammessi è stato infatti fissato in 300 unità, suddivisi in modo eguale tra corsa e passeggiata. Tuttavia l’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la possibilità di terminare anticipatamente le iscrizioni o di accettare iscrizioni oltre la data di chiusura e oltre la soglia numerica stabilita in precedenza.