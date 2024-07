Calcio: alla Sanremese arriva il centrocampista Lorenzo Pasquale

La Sanremese Calcio ha raggiunto l’accordo fino al 30 giugno 2025 con il centrocampista Lorenzo Pasquale che farà parte della rosa della prima squadra nella prossima stagione.



Nato il 27 luglio 2006, Pasquale è un esterno destro che può essere utilizzato sia come quinto di centrocampo che come laterale di difesa. Cresciuto nell’Accademia Roma, ha avuto anche altre significative esperienze nei settori giovanili di Ternana e Cagliari.



“Sono molto contento di venire a Sanremo – afferma Lorenzo Pasquale – appena mi è stata proposta questa opportunità, l’ho subito colta. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza, sono convinto che sarà molto formativa, in campo e fuori. Mi aspetto di crescere e di migliorare sotto tutti i punti di vista. Sono un giocatore che gioca per lo più a tutta fascia, principalmente a destra. Ringrazio il presidente, il direttore sportivo e il mister per la fiducia, spero di poter dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi che il club intende prefissarsi per il prossimo campionato“.