Molini di Triora: venerdì prossimo Consiglio comunale, l'opposizione è pronta a dare battaglia

Venerdì prossimo torna a riunirsi il Consiglio comunale di Molini di Triora. Dopo la prima assise, l’ordine del giorno della seconda è piuttosto corposa e l’opposizione, ‘capitanata’ dal capogruppo Antonio Mario Becciu, è pronta a dare battaglia.

Si comincerà con ‘Le linee programmatiche del mandato Amministrativo’, documento fondamentale con gli indirizzi, gli obiettivi e le più significative proposte, nonché l’elenco delle opere pubbliche che si intendono finanziare nel corso del mandato, in accordo con quanto stabilito dal programma elettorale.

“Abbiamo approfondito il documento che ci è stato inoltrato in ogni sua singola parte – evidenzia Becciu - e il nostro gruppo ha portato all’attenzione dell’Amministrazione ben 29 emendamenti su 10 argomenti che fanno parte del nostro programma elettorale. Si tratta di emendamenti che vogliono rispondere alle diverse esigenze del nostro territorio, pertanto auspichiamo che, nel rispetto del clima di collaborazione citato dal Sindaco nel suo discorso di insediamento, non solo ci venga data la possibilità di esporli, ma al contempo vengano presi in considerazione e votati”.

“La nostra idea di Amministrare – prosegue Becciu - si differenzia sensibilmente da quella dell’attuale maggioranza, tuttavia, in funzione del nostro ruolo, consideriamo doveroso presentare delle proposte di modifica alle linee programmatiche di mandato ritenendole concrete, utili e necessarie per il bene di Molini e delle sue frazioni”.

Un’altra iniziativa portata all’attenzione del Consiglio dall’opposizione è una mozione sul cantiere mai partito per la realizzazione della piattaforma di elisoccorso: “Sono passati 40 giorni da quando è stato inibito il transito veicolare – dice Becciu – e, da allora, siamo costretti a transitare su una strada sterrata priva di qualsiasi segnaletica. Con questa mozione chiediamo al Consiglio di impegnare la giunta a liberare l’area delimitata e consentire il transito in sicurezza e, prima di iniziare i lavori della piattaforma che sia adeguatamente sistemata la nuova viabilità”.