Taggia: ulteriore successo di pubblico per Frequenze 20.0. Per il terzo concerto tanta partecipazione e tanti applausi

Una piazza gremita, una scenografia fatta a mano dai volontari del festival, tanta collaborazione sono stati gli ingredienti che ieri hanno permesso un grande successo per il terzo concerto della V stagione di Frequenze 20.0, il festival internazionale di musica classica del Comune di Taggia.

Ieri sera martedì 16 Luglio 2024 alle ore 21 il Mademi Quartet, ensemble genovese di clarinetti, ha incantato per qualità e professionalità grazie ad un programma che ha voluto parlare di danza, musica e trascrizioni spaziando dal periodo rinascimentale a quello classico e giungendo a pagine di compositori contemporanei. La splendida cornice di Piazza Gastaldi è stata decorata per l’occasione con scenografie create da alcuni volontari del Festival, Mario Lorenzi e Dorotea Arrigo che hanno personalizzato le quinte per il quartetto di fiati

“Nel palinsesto di questa V stagione abbiamo fortemente voluto dedicare uno spazio importante all’arte femminile in musica, un omaggio a questi primi cinque anni del Festival ed ad un territorio che dimostra da anni la propria sensibilità alla realtà femminile in ambito sociale” afferma il M° Giorgio Revelli, direttore artistico del Festival, “E’ una stagione che rilancia la propria sinergia con il pubblico ed il territorio, che soprattutto parli di qualità e di coesione grazie anche al gruppo di volontari che si è formato spontaneamente attorno all’iniziativa. Siamo felici di poter nel tempo diventare riferimento per altre iniziative che stanno sorgendo sul territorio”. Lo slogan di quest’anno “Noi siamo Frequenze 20.0” sottolinea anche quanto il gruppo di volontari che dedicano il proprio operato per la buona riuscita del Festival”.

Un ringraziamento va doverosamente all’amministrazione di Taggia per il supporto che rivolge da cinque anni all’iniziativa e al Comune di Triora che ha offerto manovalanza e sedie per il buon successo del terzo concerto. L’organizzazione invita tutti al prossimo appuntamento fissato per Martedì 23 Luglio 2024 ore 21 ad Arma di Taggia presso la Parrocchia di San Giuseppe ed Antonio con un concerto di organo che verrà proiettato su grande schermo eseguito dal M° Giorgio Revelli professore del Conservatorio musicale delle Alpi Marittime a Nizza (Francia).