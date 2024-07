Arma di Taggia, bimba di 1 anno ha un malore in spiaggia: trasportata al Gaslini in elicottero

Attimi di panico questo pomeriggio ad Arma di Taggia, dove una bambina di circa un anno ha avuto un malore improvviso mentre era in spiaggia con la propria famiglia. Sul posto sono intervenuti i sanitari della Matuzia Emergenza Sanremo e l'elisoccorso proveniente da Albenga. La bimba è stata trasportata in codice rosso al Gaslini di Genova. Le sue condizioni non sarebbero gravi.