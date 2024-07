Mondiali Apnea Indoor: doppio bronzo per Giuseppe Fusto

Unione Sportivi Subacquei "Dario Gonzatti" impegnata su più fronti in questo mese di luglio. A Belgrado, in Serbia, Giuseppe Fusto conquista due bronzi al Mondiale CMAS di Apnea Indoor. E' la conferma del suo grande valore dopo le medaglie conquistate nel 2023.



Nell'endurance 8x50 Fusto, con il tempo di 3’ 36’’ e 11, realizza anche il nuovo record italiano della specialità, preceduto soltanto dai russi Mikhail Drozdov, oro e autore del nuovo record mondiale CMAS della specialità con 3’ 25’’ e 10, e Denis Arshanov, argento con 3’ 32’’ e 43. Non finisce qui. Giuseppe Fusto, con il tempo di 1’ e 23’’, realizza anche il nuovo record italiano della specialità, rendendosi protagonista di un ottimo bronzo nell’endurance 4x50 m senior dietro ai russi Denis Arshanov, oro e autore del nuovo record mondiale CMAS con 1’ 19’’ e 54, e Mikhail Drozdov, argento con 1’ 19’’ e 99.