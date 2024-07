Ad Arma di Taggia ritorna lo spettacolo del Carnevale Estivo, Barbara Dumarte: "Una grande emozione"

La storia che si ripete. Ad Arma di Taggia è tutto pronto per il tradizionale Carnevale Estivo, una delle feste più attese della stagione estiva nella Riviera dei Fiori. Sabato 20 luglio, a partire dalle 20.30, andrà in scena una delle manifestazioni in grado di unire completamente il paese, grazie alla collaborazione e unione di associazioni e attività imprenditoriali. Un vero e proprio gioiello che brilla da circa vent'anni nelle notti di luglio.

"Siamo molto emozionati", spiega l'assessore al Turismo, Barbara Dumarte. "Abbiamo iniziato a lavorare per questo evento da aprile e per farlo è stata fondamentale la bellissima collaborazione tra l’amministrazione, e quindi con i consiglieri Chiara Cerri e Giancarlo Ceresola, gli uffici comunali, le associazioni, le spiagge e i commercianti del nostro comune". La manifestazione che, come puntualizzato non è una gara ma un incrocio di generazioni e volti taggiaschi, vedrà ancora una volta la partecipazione delle spiagge, delle associazioni del territorio, delle scuole di danza e di tanti gruppi di amici che si mettono in gioco per questa occasione divertente e goliardica.

La serata inizierà in piazza della Vittoria, alle ore 20.30, con DJ Prince e i gruppi in maschera pronti per sfilare nelle vie del borgo marinaro. Alle 21.00 le scuole di danza Asd Artedanza e Asd La Pineta Planet Sport si esibiranno in piazza Tiziano Chierotti. Alle 22.00 partirà il corteo che attraverserà il lungomare, via Queirolo e arriverà in piazza Tiziano Chierotti dove ad attenderlo ci sarà il mitico showman Gianni Rossi, presentatore della manifestazione.

Ad aprire la sfilata saranno, per la prima volta, gli sbandieratori di Ventimiglia. L’edizione 2024 vedrà anche la partecipazione del gruppo di percussioni Bloco JA, diretto dal maestro Andrè Trabucco; dei trampolieri di Fem Spettacoli; e di Katy Silva con le sue bravissime e bellissime ballerine brasiliane. "Come ogni anno vedremo centinaia di residenti e turisti partecipare in prima persona con maschere, travestimenti, scenografie. Dietro a questa serata c’è tantissimo lavoro e voglio ringraziarli personalmente per mettersi a disposizione ogni anno”, ha concluso la Dumarte.

Di seguito tutte le associazioni, le spiagge e i gruppi partecipanti: