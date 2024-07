Terzorio, rimandati a settembre i lavori per il parcheggio di zona Canale: "Salviamo la stagione estiva a cittadini e turisti"

Contrariamente a quanto detto nel mese di giugno, i lavori di messa in sicurezza del nuovo parcheggio di zona Canale, nel comune di Terzorio, partiranno ufficialmente a settembre. Una decisione presa per il benessere dei cittadini e soprattutto dei turisti, che potranno trascorrere un'estate senza pensieri per quanto riguarda l'ormai noto problema del posto macchina.

"Non c'era l'urgenza di intervenire tempestivamente", ha spiegato il sindaco Valerio Ferrari. "L'idea è stata presentata durante l'ultimo Tavolo del Turismo ed è stata apprezzata dai presenti: anziché partire con i lavori a giugno, abbiamo deciso di iniziare quando ormai la stagione estiva sta per finire".

L'importo dei lavori è di 58.500 euro, finanziati dal fondo per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico 2024. "Purtroppo rispetto agli anni scorsi c'è stato un taglio di circa 25mila euro, pertanto gli interventi accessori saranno finanziati dal Comune. Abbiamo già fatto una prima previsione, ma faremo un aggiornamento in autunno, in questo modo capiremo con esattezza quanto dobbiamo spendere".