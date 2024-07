Processione sul mare, la Madonna Miracolosa di Taggia fa tappa a Bordighera e a Ventimiglia (Foto e video)

La statua della Madonna Miracolosa di Taggia fa tappa a Bordighera e a Ventimiglia per un momento di preghiera e ringraziamento per la fine della pandemia.

Tanti fedeli hanno preso parte alla processione sul mare organizzata dalla diocesi di Ventimiglia-Sanremo andata in scena questa sera. Partita da San Lorenzo a bordo di un peschereccio scortato dalla Guardia Costiera e dalla Guardia di Finanza, e dopo aver fatto tappa ad Arma di Taggia e a Sanremo, la statua della Madonna Miracolosa di Taggia è giunta in serata prima a Sant'Ampelio nella città delle palme e poi a Marina San Giuseppe a Ventimiglia dove è sbarcata per la santa messa celebrata dal vescovo di Ventimiglia-Sanremo, Monsignor Antonio Suetta, al porto Cala del Forte alla presenza del sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro, del primo cittadino di Taggia Mario Conio, di autorità civili, militari, religiose e della comunità.

L'iniziativa ha chiuso il pellegrinaggio della statua della Madonna Miracolosa di Taggia che nel corso dell'anno pastorale ha visitato anche tutte le parrocchie della diocesi. Grazie a un accordo con le Capitanerie di Porto chi voleva ha anche potuto seguire con la propria imbarcazione il percorso intero della processione in mare.