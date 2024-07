Due pongisti del TT Regina Sanremo Taggia ai campionati mondiali Master di Tennistavolo (Foto)

Sotto l'egida della ‘International Table Tennis Federation’, dal 7 al 14 Luglio scorsi Roma ha ospitato i Campionati Mondiali Master.

Una colossale presenza di 6.100 atleti ‘Over 40’ dei quali il 30% di donne, più una miriade di 2.500 accompagnatori provenienti da 111 paesi dei cinque continenti. Le delegazioni europee più numerose sono state quelle di Germania, Italia e Francia, mentre oltre oceano è stato il continente asiatico il più rappresentato, con Cina, Giappone e India.

Presenti anche alcuni atleti della nostra provincia, i veterani Salvatore Lombardo ed Agostino Bolognese, tornati a casa esausti ma pieni di rinnovato entusiasmo agonistico. Il presidente e tecnico societario Raffaele Regina è rimasto invece a casa per continuare a seguire le giovani leve

Impensabile per Agostino Bolognese con il pettorale 4833 entrare nella cerchia riservata ai fortissimi giocatori di levatura stellare, ma con sacrificio ed orgoglio ha riportato ugualmente buoni risultati. Nel singolare maschile Over 65 ha subito perentorie sconfitte contro Peisker Norbert (Ger) per 3/0, Zilla Jaroslav (Svk) per 3/0, Soler Codina Antoni (Spa) per 3/1 e, nell’ultima sfida, contro Swensson Ingvar (Sve) per 3/0.

Nella gara del Doppio Maschile Over 65 la nostra coppia formata da Agostino Bolognese con Paolo Pradarelli è stata sconfitta in tre incontri per 3-0 e nell’ultimo per 3-2.

Nel singolare maschile Over 70 Salvatore Lombardo ha battuto il tedesco Pospiech Harald per 3-0, perdendo poi i restanti tre match. Nel doppio maschile e con il danese Skaarup Svend-Erik, ha perso tre incontri.

Il TT Regina si è presentato all’appuntamento per difendere i colori azzurri ed i due veterani, al ritorno a casa hanno ricevuto corali elogi da parte di tutti i pongisti della scuola ‘Regina Academy’.