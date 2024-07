Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 14 luglio, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 14 LUGLIO



SANREMO



9.00-19.00. Tradizionale Mercato dell’Antiquario in Piazza Colombo e sotto il porticato del Palafiori

11.00. ‘Circuito del Mediterraneo Cape 31’: partenza regate della competizione velica a cura dello Yacht Club Sanremo (ultimo giorno). Piazzale Vesco (più info)

12.00-17.00. Arrivo a Sanremo dei partecipanti alla 5ª edizione Hard Alp Tour ‘Pavia-Sanremo’ in Corso Salvo d’Acquisto ritiro attestato partecipazione (più info)

15.00-18.00. Ultimo giorno della Mostra fotografica di Bart Herreman con protagonisti i fiori di Sanremo, fotografati recentemente durante una sua vacanza in riviera, e alcune delle fotografie più famose dell'autore. Museo di Villa Luca in Coldirodi , info 338 8498397



16.00. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



17.00-23.30. ‘I giganti delle onde – viaggi e viaggiatori, una storia italiana’: esposizione di manifesti, da collezione privata di Bernardo Berio con la curatela di Enzo Ferrari, che racconta attraverso la grafica e le fotografie di Fondazione Ansaldo un capitolo molto importante della storia navale e di costume tutta italiana. Magazzino di Levante del Forte di Santa Tecla, fino all’8 settembre (più info)



17.30-23.30. Mostra ‘Luce e colori di Sanremo. L'opera pittorica di Giuseppe 'Pipin' Ferrari’ a cura di Anna Maria Ferrari. Quartiere dei Soldati del Forte di Santa Tecla, fino al 4 agosto (più info)



19.45. Per ‘Folies Royal 2024’, ‘Music Time’ con ‘Time Out’: Roberto Blasi e Davide Zappia (duo voce e chitarre). Ristorante Corallina del Royal Hotel, Corso Imperatrice 80, info 0184 5391



20.00. Per i festeggiamenti di Sant’Anna, serata gastronomica e danzante con l’orchestra ‘Laura Fiori’. Campo di Basket a Coldirodi



IMPERIA



10.45 & 20.45. Festa della Madonna del Carmelo: S.Messa solenne con atto di affidamento alla Madonna (h 10.45, Parrocchia si San Benedetto Revelli a Borgo Prino) + alle 20.45, recita del Rosario e Solenne Processione con la partecipazione della Fraternità Carmelitana, Confraternita della SS Trinità e di altre confraternite. Segue rinfresco



15.00-22.00. Mostra collettiva ‘Orizzonti Blu: Un Viaggio Astrale nell'Economia del Futuro’ dedicata all'innovativa connessione tra spazio, sostenibilità e la prosperità della Blue Economy, curata da Loredana Trestin e organizzata da Divulgarti. Museo Navale e Planetario di Imperia, fino al 18 luglio (martedì e mercoledì 10/13, venerdì, sabato e domenica 15/22)



17.00. Per ‘Art Nouveau Week 2024’, ‘A caccia di Liberty!’, attività per bambini dai 5 ai 12 anni che dovranno adottare il giocoso spirito del proprietario della Villa per decifrare gli indizi e scoprire, così, un fondamentale fenomeno artistico italiano, nel miglior modo possibile…giocando!. Villa Grock, info prenotazioni museiimperia@solidarietaelavoro.it

18.30. Per la rassegna ‘Incontri a Imperia’, il comico genovese Luca Bizzarri presenta il suo nuovo libro ‘Non hanno un amico’. Banchina Aicardi

VENTIMIGLIA

8.00. Fiera delle Fiere a cura di Fiori Eventi nel Centro cittadino

9.00. Giornata del Bambino (IX edizione): escursione in barca per bambini 6-12 anni a cura Circolo Nautico Intemelio. Tratto di mare tra Pass Cavallotti/Porto

10.00. Mostra degli artisti Maggia-Orsini. Centro Culturale San Francesco, fino al 19 luglio

18.00-22.00. ‘Diavoloacquasanta’, mostra bi-personale di Carlo Maria Maggia (scultore) e Federica Orsini (pittrice): un viaggio artistico attraverso il tema degli opposti legato all’arte. Ex chiesa San Francesco della città alta, info 348 3329580 (giornate di apertura: 12/13/14/19 luglio)

21.00. ‘La Notte delle Chitarre’ a cura dell’Associazione Culturale Slem di Ventimiglia. Via Dante

21.15. ‘Al brillar di Stelle’: visite guidate a lume di candela al Museo Civico Archeologico ‘Girolamo Rossi’, Via Verdi 41, info 0184 351181 (tutte le domeniche di luglio e agosto)

VALLECROSIA

11.00-19.00. ‘Scivolone’ acquatico alto quindici metri e lungo cinquanta, e diversi giochi gonfiabili per bambini (feriali h 15/19, festivi e prefestivi h 11/13-15/19). Vallecrosia Beach, fino al 1 settembre



17.30. Proiezione docu-film ‘Il sale della terra’ con protagonista il fotografo e fotoreporter brasiliano Sebastião Ribeiro Salgado Júnior, considerato uno tra i maggiori fotografi dei secoli XX e XXI e più volte candidato al premio di fotografo dell'anno. Sala polivalente, sul solettone sud, ingresso libero

20.40-24.00. Giochi gonfiabili per i più piccoli a Vallecrosia Beach

BORDIGHERA

9.00 & 18.30. ‘Bordighera Sun&Fun’: attività gratuite di tutti i tipi sulla Rotonda S. Ampelio e sul Lungomare Argentina (consultare il programma a questo link), fino al 1 settembre



10.30. Visita guidata in Villa Pompeo Mariani (ingresso 7 euro a persona). Villa Mariani, via Fontana Vecchia 5, informazioni e prenotazioni al 347 2364922



17.00-20.00. Mostra personale ‘E' tutto un'illusione’ dell'artista ceramista Mario Verdiani, presso la Galleria dell'Accademia Balbo in via Lamboglia 3, fino al 21 luglio

18.00. ‘Mandala di Sabbia per la Pace’: realizzazione di disegni con sabbia colorata a cura del Centro Kalachakra e Centro Ghe Pel Ling. Sala eventi ‘La Piccola’, fino al 14 luglio



20.45-24.00. ‘Bordilandia Park’: parco giochi per il divertimento dei bambini con gonfiabili, tiro a segno e tante altre attrazioni e iniziative. Piazzale Mediterraneo (ex area dei Pennoni) sul Lungomare Argentina, fino al 7 settembre



OSPEDALETTI

8.00-19.00. ‘Ospedaletti Spiaretè’: grande giornata di shopping con mercato ambulante, hobbisti, artigiani e le migliori offerte nei negozi locali aderenti. A cura della Confesercenti. Pista ciclabile

10.00. Attrazione per bambini con gonfiabili in Piazza Europa e sulla Pista ciclabile presso la Piccola (fino al 25 agosto)

21.30. ‘Ospedaletti... Ricorda’: omaggio a Milva cantante e attrice teatrale. Concerto con Maria Cristina Noris (Clarinetto), Vitaliano Gallo (Direzione), Carla Talete (Cantante Soprano), Massimo dal Prà (Pianoforte) Giancarlo Bacchi (Contrabbasso), Anna Maria Costanzo (Percussioni) + presentazione del libro di Martina Corgnati ‘Milva: l'Ultima Diva Autobiografia di mia madre’. Auditorium Comunale

TAGGIA



8.00. Escursione da Colla Melosa ai Balconi di Marta e il Forte sotterraneo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9 al Colle Melosa nel piazzale oppure alle 8 davanti alla nuova stazione ferroviaria di Taggia, info 327 0824866 (più info)



20.30. ‘Meraviglia bimbi’: intrattenimento e giochi gonfiabili per i più piccoli in Piazza Tiziano Chierotti



RIVA LIGURE

20.00. Proiezione su maxi schermo della Finale degli Europei 2024. Piazza Ughetto

SANTO STEFANO AL MARE



9.00-23.00. ‘Lavand'Arte’: evento dedicato alla lavanda e al suo impiego a cura di ‘Arte e party’. Vie del borgo, anche domani



SAN LORENZO AL MARE

10.00. Mostra di pittura del Maestro Francesco Paula Palumbo. Galleria d'Arte Artists' Corner, via Aurelia 60, fino al 31 luglio

DIANO MARINA

10.00-20.00. Dipingiamo insieme: mostra di pittura a cielo aperto in Via Genala angolo via Nizza e via Genova

21.30. La Corrida della Domenica: musica e animazione a cura di Paolo Bianco. Molo delle Tartarughe

SAN BARTOLOMEO AL MARE

8.00-20.00. Val Steria Valley: shopping d’estate in zona Anfiteatro (tutte le domeniche fino al 25 agosto)

9.00-12.00. Trofeo San Lorenzo di tiro con l'arco. Campo Arcieri

21.15. Concerto ‘Aspettando il Rovere d'Oro’ con esibizione di Linda Hedlung violinista svedese di fama internazionale. Piazza Rovere, ingresso gratuito

ENTROTERRA

BADALUCCO

16.00-20.00. ‘L’essenziale’: mostra dello scultore sanremese Igor Grigoletto. Presenta l’artista lo storico dell’arte Claudia Andreotta. Upart Gallery in piazza Duomo (dal giovedì alla domenica fino al 27 luglio)

BAJARDO

10.00. 2ª ‘Sagra dei Crustuli’, il dolce tipico di Bajardo: un'immersione dolce e zuccherata in un piatto che viene tramandato da secoli e che, ancora oggi, trova il suo posto d'onore nei fine pasto domenicali del paese. Giardino Tiglio

CARPASIO



10.00. Passeggiata al castagno, nascondiglio dei partigiani + h 12.30/15 a Costa di Carpasio: ‘Pastasciutta antifascista’ con somministrazione gratuita di pasta, un dolce e una bevanda + alle 15, Franco Zunino presenta il libro ‘Io Adelmo Cervi’ + h 16, Spettacolo ‘Storie di uomini e di vino’ di Pino Petruzzelli. Museo della Resistenza (bus navetta dal bivio: Attivo dalle 10.00 alle 18.00, consigliato)



10.00-13.00. Apertura del museo della lavanda (tutti i fine settimana luglio h 10/13-15/18, agosto tutti i giorni h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Mostra ‘La magia delle piccole cose’ di Libereso Guglielmi. Museo della lavanda, via Castello 3, fino al 31 agosto

CASTEL VITTORIO

10.00. Festa del Cacciatore: congresso sulla peste suina presso Arca Festeggiamenti Busciun (h 10) + alle 12,30 pranzo in collaborazione con la pro loco Castel Vittorio presso area festeggiamenti Busciun (25 euro, bambini 6-12 anni f 10 euro, bambini 0-5 anni gratis) + lotteria. Per le prenotazioni 338 1300713 Rossi)

CIVEZZA

9.30. Per la rassegna estiva CondiVivere2024, yoga della risata con sessione composta da esercizi di respirazioni profonde, esercizi giocosi in movimento, una parte dedicata alla vera e propria meditazione della risata e un rilassamento finale. Degustazione finale dei prodotti del territorio, info e prenotazioni Cristina 335 8436599

COSTARAINERA



17.00. 38esima Festa dello Sport, per bambini. Campo sportivo

MENDATICA

10.00-18.00. Parco Avventura: sei diversi percorsi per bambini e adulti, con altrettanti livelli di difficoltà, da affrontare in tutta sicurezza (tutti i sabati e le domeniche di luglio). Parco delle Canalette (SP Mendatica – Cosio d’Arroscia - SS28 Colle di Nava), info 333 3489289

MOLINI DI TRIORA



10.00. Escursione Molini-Bonpé - Mulino di Pio – Goina - Molini con la guida Ambientale Escursionistica AIGAE Antonella Piccone. Info 391 1042608 (locandina)



DIANO CASTELLO

9.00-21.00. ‘Premio Vermentino 2024’ (31ª edizione): concorso + degustazioni guidate del Vermentino + passeggiate + mercatino prodotti tipici + punti ristoro e molto altro (servizio di bus navetta gratuito con capolinea a Diano Marina in via Cesare Battisti, angolo via Capocaccia, e all’ingresso del borgo di Diano Castello in piazza Quaglia). Luoghi vari (il programma a questo link)

DOLCEACQUA

21.30. ‘Le Stelle dalla corte dei Doria’: serata di osservazione astronomica al Castello dei Doria (12 euro), prenotazione obbligatoria IAT di Dolceacqua 0184 206666

PERINALDO



21.00. Per la Rassegna Letteraria ‘Seconda Stella a destra…’, Giuseppe Caccamo presenta ‘Amori miei - Diario di amori vissuti e sognati + Serata teatrale con la compagnia ‘Da lì a qui teatro + espone Silvia Giordano. Biblioteca Comunale, ingresso libero



PIGNA



9.00. Escursione da Colla Melosa ai Balconi di Marta e il Forte sotterraneo accompagnati dalla guida GAE Marco Macchi (10 euro). Ritrovo alle 9 al Colle Melosa nel piazzale oppure alle 8 davanti alla nuova stazione ferroviaria di Taggia, info 327 0824866 (più info)

PIEVE DI TECO

9.00-19.00. Mercatino Arti e Sapori: 38 banchi espositivi di artigianato, prodotti agroalimentari, antiquariato e vintage. Sotto i portici di Corso Ponzoni, info 0183 36313 (ogni seconda domenica del mese)

9.30-18.30. Apertura Mostra con affreschi medievali, pale barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli tra cui una maestosa statua lignea di Anton Maria Maragliano e la grande ultima Cena di Domenico Piola. Museo Diocesano (tutti i sabati e le domeniche, da aprile ad ottobre, h 9.30/13-14.30/18.30)



11.00. ‘Memory of Mario Ponzoni’: speciale ricostruzione dell'arresto di Mario Ponzoni. Dalle ore 9.00 apertura dei campi storici e rievocatori in divisa + attività divulgative con accurate spiegazioni e didattica + alle 11, inizio della ricostruzione dell’arresto di Mario Ponzoni davanti al Comune e a seguire celebrazione ecclesiastica con speciale ricordo di tutti i caduti delle due guerre mondiali + alle 15.00 ulteriori ricostruzioni storiche, sempre lungo il Corso Mario Ponzoni



PORNASSIO

14.00-18.00. ‘Selvatica - Istanti rubati alla Fauna delle Alpi Liguri’: mostra fotografica a cura dell’Associazione Nova Kronos e Comune di Pornassio con una serie di panelli rappresentanti alcuni degli animali selvatici presenti sul territorio. Forte Centrale al Colle di Nava (sabato e domenica fino al 1 settembre), info 331 8369495



17.00. Concerto ‘I vocalisti’: un viaggio nella musica, dalla classica al gospel afro americano di oggi eseguito dal coro del Vocalist studio di Albenga diretto da Gaudia Geijsen. Forte centrale

SEBORGA

18.00. Vernissage mostra d’arte contemporanea ‘I Percorsi dell’Arte a Seborga’ curata da Doriana della Volta. Galleria Area Comunale Museale

TRIORA

10.30-18.30. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18.30). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



14.30-18.00. Apertura al pubblico della Chiesa di San Bernardino, piccolo grande gioiello della Valle Argentina che custodisce un patrimonio artistico notevole e suggestivo (da venerdì a domenica fino al 30 settembre), info allo 0184 94676

15.00-20.00. Triora Bimbi – Avventura Pirata: giochi di legno e arena dei pirati con il LudoBus della cooperativa + all1 17, ‘I Pirati del Cielo’: spettacolo per famiglie tra bolle giganti e fiamme danzanti + alle 19, spettacolo ‘Pinocchio nel Paese delle Meraviglie’ con Luisa Vassallo e Chiara Peirone. Zona Boschetto



FRANCIA

CANNES

16.00-23.00. ‘Le Bal des Fous’ (il Ballo dei Folli): atmosfera musicale eclettica a tema ‘Ballo degli Angeli e dei Demoni’ con divertimento assicurato sui ritmi dei dj residenti e ospiti e travestimenti vari. Terrasse du Palais des Festivals (più info)



22.00. Festival di arte piromusicale a tema ‘Love’s symphony: A fireworks extravaganza’ con esibizione del Belgio. Baia della città (più info)

JUAN-LES-PINS



19.30-23.30. ‘Jazz à Juan’: Festival del jazz con esibizione di Saki Ozawa, Li Xiaochuan, Poetic Ways & Original Pinettes Brass Band. Pinède Gould, fino al 18 luglio (il programma nel dettaglio a questo link)

MONACO



9.30-16.30. 4° Monaco International Meeting delle Fiat 500 storiche: apertura al pubblico dell'esposizione delle FIAT 500 storiche + Concorso d'eleganza e parata dei veicoli per le strade di Monaco sul circuito di F1 + Ritorno al luogo dell'evento a Port Hercule + Concerto Sam Amato + Premiazione dei vincitori. Port Hercule Monaco

10.00-18.00. ‘Pasolini in chiaroscuro’: mostra dedicata all'ultimo intellettuale europeo di fama mondiale con estratti da ‘Accattone’ , ‘Théorème’ , ‘Salò’, ecc., affiancati a dipinti di Pontormo, Pieter Claesz, Giorgio Morandi, Fernand Léger e Francis Bacon. Nuovo Museo Nazionale di Monaco a Villa Sauber, avenue Princesse Grace, tutti i giorni fino al 29 settembre (più info)





Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate