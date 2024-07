Calcio: il sanremese Marco Del Gratta riprende fiato dopo un biennio d'oro "Imperia e Albenga? Voci prive di fondamento"

La fiamma della passione nei confronti dell'universo calcistico difficilmente perderà vigore per Marco Del Gratta, ma la stagione che andrà a breve a cominciare vedrà sicuramente un impegno limitato per l'imprenditore e dirigente ponentino.

Un pizzico di fisiologica sindrome di appagamento non viene celata, ma l'occasione è stata anche utile per smentire le numerose voci circolate tra la tarda primavera e l'inizio dell'estate.

"In questo momento posso definirmi calcisticamente in stand by - spiega Del Gratta - se potrò darò ancora una mano a Stefano Risaliti e al Sestri Levante, ma in questo momento il focus personale è concentrato quasi esclusivamente all'ambito lavorativo. Confesso, inoltre, che trovare nuovi stimoli non è particolarmente facile dopo quanto raccolto negli ultimi anni in rossoblu. Una stagione dominata, la promozione in C, la vittoria del titolo regionale; in più la salvezza in Lega Pro nonostante una stagione intera lontano da casa. Rilanciare ulteriormente sfide a ambizioni anche psicologicamente non è così semplice".

Il nome Del Gratta è però rimbalzato con forza nelle ultime settimane: "Mi state per chiedere delle voci su un possibile sostegno a Imperia e Albenga? Anticipo io la questione: non c'è stato assolutamente nulla di concreto, semplici indiscrezioni da periodo estivo".