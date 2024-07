Beach rugby a tinte biancazzurre sulle spiagge di Sanremo e Arma di Taggia

Due intensi pomeriggi di beach rugby per ragazzi e ragazze del Sanremo Rugby tra piazza Chierotti ad Arma di Taggia e i bagni Gabriella a Sanremo.

Un’occasione per stare insieme, giocare, divertirsi ma anche per consentire ai più curiosi di provare il mondo della palla ovale per la prima volta.



Un’esibizione di rugby sulla spiaggia che ha attratto gli occhi dei tanti bagnanti presenti e incuriositi dalla pratica rugbistica a due passi dal mare.

Alla fine di ogni giornata, ovviamente, non è mancato un bagno di gruppo che ha coinvolto anche educatori e genitori.

Un appuntamento di grande successo che non sarà l’unico dell’estate 2024.