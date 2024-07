Calcio. Dall’Ospedaletti al Monaco, nuova avventura oltre confine per la 2012 orange Sofia De Fabbio

Dall’Ospedaletti al Monaco Femminile. Inizia la nuova avventura sportiva della 2012 Sofia De Fabbio, uno dei fiori all’occhiello del settore giovanile orange.

Per tre anni si è distinta tra i compagni di squadra sotto la guida di mister Ivan Miatto, fino alla chiamata della società monegasca arrivata dopo una serie di sedute di allenamenti e partite con i biancorossi. I tecnici del Monaco l’hanno notata distinguersi al cospetto dei colleghi maschi e, quindi, hanno proposto il trasferimento. La stagione con la sua nuova squadra inizierà il 23 agosto.



“Un traguardo prestigioso per la giocatrice e anche per l’Ospedaletti che dimostra ancora una volta l’importanza di lavorare fianco a fianco con i ragazzi e in collaborazione con importanti società professionistiche - commentano dall’Ospedaletti - realtà nazionali e internazionali che sanno cogliere il valore dei giocatori anche senza la necessità di effettuare continui provini, pensando sempre al benessere dei ragazzi come assoluta priorità”.