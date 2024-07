Taggia, al via la bonifica da ordigni bellici lungo il torrente Argentina: sospeso l'abbattimento degli ultimi alberi (Foto)

No, i lavori di abbattimento degli alberi lungo il torrente Argentina non sono stati interrotti a causa degli esposti di associazioni ambientaliste. Smentite quindi le ipotesi che circolano da giorni ad Arma di Taggia. La verità è che in questi giorni i lavori si stanno concentrando sulla bonifica da ordigni bellici lungo la sponda dell'argine destro del fiume.

Come noto, in più di un'occasione è capitato che durante dei lavori di messa in sicurezza venissero trovate degli ordigni risalenti a dei bombardamenti dell'aeronautica inglese durante la Seconda guerra mondiale. Per evitare quindi che questo potesse ripetersi, la ditta incaricata dei lavori ha proceduto a fare dei controlli approfonditi sul terreno.

Una volta ottenuta la certezza dell'assenza di ordigni bellici nel terreno, gli alberi rimasti in piedi saranno abbattuti, come previsto dal progetto della messa in sicurezza dei due argini del torrente Argentina, ad opera della Regione Liguria.