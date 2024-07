Sanremo: parcheggi in strada Borgo Tinasso, biglietti di minacce "Ti taglio le gomme" (Foto)

Il problema del parcheggio in strada Borgo Tinasso, piccola arteria nell’immediato entroterra di Sanremo, è noto da tempo e, negli ultimi anni ha creato non pochi malumori tra i fruitori della strada e chi solitamente parcheggia in modo selvaggio, creando problemi di viabilità e pericoli per i pedoni.

Alcuni mesi fa il Comune, per cercare di porre rimedio all’anarchia degli ultimi anni, ha creato un ‘camminamento’ su uno dei due lati, evidenziando un divieto di sosta che già esisteva. Ma, purtroppo, questo non è bastato visto che, seppur meno frequentemente, le auto vengono comunque lasciate ‘selvaggiamente’, continuando a creare pericoli e disagi.

Questa volta, però, il caso si aggrava visto che una donna che risiede nella via è stata minacciata con una serie di biglietti lasciati proprio sull’auto. La donna, che ci ha scritto, ha sottolineato di conoscere il problema dei parcheggi in zona: “Tantissime volte ho preso una multa – ha detto - e probabilmente ne prenderò altre. Sono giustamente fatti miei, le pago e sto zitta se non posso fare in altri modi”.

La donna ha anche denuncia che qualcuno gli riga l’auto e lascia biglietti minatori. L’ultimo riportava la scritta “Se lasci ancora questo cassone nella curva sopra la chiesa e ti trovi le gomme tagliate non ti devi lamentare”. Minacce molto chiare che ovviamente hanno preoccupato la donna che vive nella zona.

Si tratta, purtroppo, di una questione vecchia di anni, tra chi vuole parcheggiare in un luogo vietato (e in alcuni punti anche pericoloso) e chi invece transita a piedi facendo lo slalom tra le auto, oppure viene spesso bloccato mentre transita in auto. Una situazione non facile da dirimere, visto che mancano posti auto per chi vive in zona visto che, come in altre della città, sono sorte negli ultimi decenni abitazioni senza pensare ai posti auto.