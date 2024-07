Al via la stagione balneare, tornano attive le docce sulla spiaggia di Camporosso Mare (Foto)

Nuove docce sulla spiaggia di Camporosso Mare. Sono state posizionate e attivate nei giorni scorsi in occasione dell'inizio della stagione balneare.

Operai del Comune hanno, infatti, provveduto a installare le docce che potranno essere utilizzate da tutti coloro che frequenteranno il litorale. "Finalmente sono attive le docce nella spiaggia di Camporosso Mare, realizzate con gusto artistico dai nostri operai che ringraziamo" - annuncia il sindaco Davide Gibelli.

"Ci scusiamo per alcuni giorni di ritardo sull’avvio della stagione balneare ma quest’anno abbiamo dovuto sostituire l’intero impianto danneggiato dalle mareggiate e ripristinare il piano pavimentato" - sottolinea il primo cittadino - "Invitiamo gli utenti a fare docce brevi per non sprecare acqua, non usare shampoo e bagnoschiuma, né saponi o oli di qualunque genere".