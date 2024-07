Prosegue secondo le aspettative l'Educamp 'Sanremo-Taggia-Valle Argentina' (Foto)

Gli Educamp Sanremo e Taggia&ValleArgentina ‘viaggiano’ secondo le aspettative del direttivo della Polisportiva dei Fiori 2.3.

Il progetto di centro estivo multi sportivo (e non solo) settimanale proposto in collaborazione col Coni Regionale e con il patrocinio della Regione Liguria e dei Comuni di Sanremo e Taggia, continuerà fino a venerdì 26 luglio con, in conclusione delle attività, la consueta festa finale che coinvolgerà tutti partecipanti.

Staff di qualità con Alice Frascarelli, ingegnere gestionale che cura la promozione, la segreteria e le pratiche amministrative; il Prof. Samuele Perotti responsabile della formazione dei gruppi e delle attività sportive con Manuela Meraglio, Daniela Breggion. Gli educatori Matteo Ginestra, Stefania Cento, Marco Giannoccoli, Isabel Toribio (Sanremo), Luca Siccardi, Alicya Panizzi, Giovanni Giorgini, Fabrizia Fontanesi e Gaia Cremaschi (Taggia).

Fondamentale il coinvolgimento di molte Asd del territorio con l’Olimpia Basket, La Nuova Lega Pallavolo Sanremo e la Ginnastica Riviera dei Fiori società capofila impegnate sulle due sedi, e per Sanremo Pallapugno Cassini, Sanremo Baseball, CWK Sanremo Taiji quan, Budo Sanremo judo, Pattinaggio Artistico Sanremo, Geko Clumbing arrampicata, Canottieri Sanremo Canoa.Per Taggia Circolo Nautico Arma , Volley Team ArmaTaggia, , Circolo Tennis Taggia, Karate Arma Taggia.Non man-cano le collaborazioni con l’ASL la LIPU, la Polizia di Stato, la Protezione Civile ed altri che si inseriranno nelle prossime settimane.Un ringraziamento và anche alla Do-riclean Sanremo e alla U.S.Acli di Poggio.

Come sempre gli Educamp sono con una base fissa (Sanremo presso i Giardini Nobel ed il cortile della Scuola Media Pascoli, Taggia Scuola Elementare di Levà), con spostamenti per le location dove si svolgono le discipline sportive, il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori, il PalaRuffini di Taggia, le spiagge e le piscine del Mediterranee e comunale di Taggia.

I pranzi e le merende sono preparati da Luca Muratore Chef, e ogni settimana si differenzia in parte dalle precedenti riguardo le attività proposte. Gli organizzatori, nonostante i numeri siano inferiori alle edizioni precedenti probabilmente per il forte aumento di scuole estive di ogni genere sul territorio, sono soddisfatti del generale entusiasmo dei partecipanti e del sensibile aumento di iscritti per questa nuova settimana che sta iniziando.