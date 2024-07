Camporosso, lo spettacolo “Il ladro” apre la stagione estiva delle commedie teatrali (Foto)

Lo spettacolo “Il ladro” apre la stagione estiva delle commedie teatrali a Camporosso.

La Compagnia Stabile di Vallecrosia, il Teatro della Luna, questa sera alla tensostruttura Bigauda porterà in scena una farsa in due atti di Angelo Rojo Mirisciotti con la regia di Luciano De Stefanis e Marisa D'Aloisio. "A Camporosso sta per iniziare la stagione estiva delle commedie teatrali" - fa sapere il sindaco Davide Gibelli - "Martedì 9 luglio alle 21.30 andrà in scena, al palatenda di Bigauda, lo spettacolo 'Il ladro' a cura della Compagnia Stabile di Vallecrosia, Teatro della Luna".

La terrazza del Falcone, invece, ospiterà il 12 luglio, lo spettacolo del Circolo Reading & Drama. Gli eventi, ad ingresso libero, hanno il patrocinio del comune di Camporosso. "Venerdì 12 luglio alle 21, nella terrazza panoramica del Centro Falcone, è in programma lo spettacolo con canzoni e musica dal vivo 'Uomini e Donne: Capitolo II' a cura del Circolo Reading & Drama" - dice il primo cittadino - "Vi aspettiamo numerosi!".