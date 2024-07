Taggia, prorogato il servizio di vigilanza notturna per il nido della tartaruga Caretta Caretta

Il servizio di vigilanza notturna per il nido della tartaruga Caretta Caretta è stato prorogato. La conferma arriva dal sindaco di Taggia, Mario Conio, che ha espressamente richiesto di mantenere il controllo attivo fino alla schiusa delle uova, prevista fra 50 giorni circa.

Il servizio era stato attivato lo scorso 27 giugno, poche ore dopo la notizia che una tartaruga aveva deposto le uova sulla spiaggia dello stabilimento balneare Piccolo Lido, ad Arma di Taggia. Dopo le prime 12 notti, il sito continuerà quindi ad essere sorvegliato: sempre dalle 22 alle 6 del mattino successivo.

"Per noi è troppo importante evitare qualsiasi rischio - spiega Conio - Per questo abbiamo deciso di prorogare il servizio di sorveglianza fino alla schiusa delle uova. Il nostro comune si trova in una località ambientale e turistica molto affollata, pertanto vogliamo prevenire tutto quello che possa far male alle uova, anche possibili atti vandalici".