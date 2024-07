Ventimiglia, una cinquantina i partecipanti al "Basketball City Camp" (Foto)

Una cinquantina di ragazzi, dai 7 ai 15 anni, hanno preso parte all’ottava edizione di "Basketball City Camp" proposto dallo Sport Club Ventimiglia Basket e patrocinato dal Comune.

I giovani atleti si sono impegnati, per una settimana, in sessioni di allenamento mattutine e serali con coach Stefano Dari, coach professionista da Livorno, e lo staff tecnico del Ventimiglia Basket andate in scena al PalaRoya dall'1 al 6 luglio. "Nella grande festa finale di sabato, oltre ai consueti tornei 3vs3, nei quali i ragazzi e le ragazze hanno dato vita a partite estremamente vivaci e combattute, su impulso dell’assessore allo Sport Serena Calcopietro e del consigliere Enzo Di Marco, si sono svolti anche gli skill games (percorso ad ostacoli) e gare di tiro" - fa sapere lo Sport Club Ventimiglia Basket - "I vincitori sono stati premiati con materiale tecnico del Bertram Derthona Basket dall’assessore Calcopietro che, per l’occasione, ha annunciato l’attribuzione al Ventimiglia Basket di un contributo di 1.950 euro per la partecipazione alle Manifestazioni 2024 del comune di Ventimiglia. Ringraziamo infinitamente l'attuale Amministrazione comunale".

Nel corso dell'evento conclusivo è stato consegnato anche un defibrillatore. "Il presidente del Ventimiglia Basket ha avuto l’onore di ricevere in dono dal Tennis Club Ventimiglia, rappresentato da Francesco Marcianò, il defibrillatore di cui il prestigioso sodalizio era dotato prima di subire la chiusura nel 2022" - dice lo Sport Club Ventimiglia Basket - "Alla consegna del defibrillatore e alle premiazioni finali dei tornei 3vs3 ha partecipato pure il consigliere regionale Mabel Riolfo che ha portato i saluti di Regione Liguria".

Inoltre, prima del rinfresco, tutti i ragazzi hanno ricevuto una divisa di gioco Ventimiglia Basket, fornita dalla Decathlon di Albenga, e l’attestato di partecipazione. Un attestato goliardico è stato consegnato anche al vicepresidente Gabriele Lubatti. "Un ringraziamento speciale per il grande lavoro che svolge con instancabile passione" - sottolinea lo Sport Club Ventimiglia Basket - "L’attività del Ventimiglia Basket si concluderà in gran lustro con il torneo 3vs3 'Pasta&Basta Street Basket' del 13 luglio nella prestigiosa location del porto di Cala del Forte. L'inizio è previsto alle 17".