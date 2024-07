Si apre la stagione della Sanremo Summer Symphony: quattordici spettacoli per tutta l'estate (Foto e Video)

Si apre lunedì 8 luglio la nuova edizione della Sanremo Summer Symphony, evento culturale chiave per la stagione estiva della città. Per il terzo anno consecutivo si rinnova la collaborazione tra il Comune, gli enti del turismo e l’Orchestra sinfonica di Sanremo. Quattordici gli spettacoli organizzati per la stagione che si svolgeranno all’auditorium Franco Alfano, a partire dall’esibizione inaugurale di Tony Hadley, assente durante la presentazione causa prove per il suo spettacolo. Erano presenti invece gli assessori Enza Dedali e Alessandro Sindoni, oltre al sindaco Alessandro Mager.

“Ho tanti ricordi di Sanremo – ha detto Tony Hadley - con i giorni pazzi con i Duran Duran e gli Spandau Ballet. Ricordo tutti i giovani impazziti per noi. Sono qui e stasera vi aspetto all’Auditorium Alfano insieme all’orchestra Sinfonica per ascoltare le mie più belle hit. Vi aspetto”.

“Sono contenta perché la sinfonica è casa mia - ha detto durante la conferenza stampa Enza Dedali - la Sinfonica può essere soggetto di importanti manifestazioni turistiche. Mi sono già confrontata con l’assessore Sindoni a riguardo per organizzarci”.

Alle sue dichiarazioni ha fatto seguito Sindoni: “Sono contento di poter ricominciare col turismo lavorando con Enza Dedali; ho visto crescere la Sinfonica e questa cosa fa molto piacere. Abbiamo già in mente idee per il futuro, siamo partiti bene, speriamo continui così, e ad maiora”.

Anche il sindaco Mager si è detto entusiasta dell'evento imminente: “Si presenta una stagione esaltante, complimenti per aver portato artisti di questo calibro. Per la nostra generazione era un mito Hadley, sarà un piacere riconoscerlo. Un plauso agli organizzatori. Ora l’amministrazione vuole continuare a investire sulla Sinfonica, che si sta affermando sempre più come eccellenza del territorio”.

La palla è poi passata ai rappresentanti della Sinfonica, a cominciare dal direttore artistico Giancarlo De Lorenzo: “La stagione si presenta come di altissimo livello sarà difficile fare meglio ma ci proveremo sempre. La collaborazione negli ultimi anni della Sinfonica è molto importante. Sono molto contento poi per la collaborazione con il festival jazz, con grandi artisti che lavoreranno con noi”.

“Siamo arrivati in fondo al nostro mandato - continua Filippo Biolé del cda della Sinfonica - ma fino alla fine dobbiamo dare continuità al nostro operato, specie con l’inizio di una stagione che ci terrà impegnatissimi. Voglio sottolineare come grazie al nostro lavoro e ai nostri sacrifici abbiamo fatto tanto per i beni pubblici come l’orchestra sinfonica. Tra tutte le Ico d’Italia la Sinfonica di Sanremo ha avuto un riconoscimento di un punto e mezzo di qualità artistica sulla valutazione del Ministero. Un enorme risultato, che ci ha permesso anche di aumentare il contributo che si riceve dallo Stato. Per la seconda volta abbiamo approvato un bilancio in attivo, a dimostrazione che i nostri investimenti sono stati azzeccati”.

Conclude l’incontro il maestro Piero Romano: “Le Ico sono una forza culturale del territorio, che noi dobbiamo sostenere, incentivando la bellezza. Poter diventare progetto di un territorio fa parte di un sistema che cresce tra i più rispetto agli altri settori. Noi dobbiamo essere consapevoli di poter interpretare sia la musica del ‘700 sia quella di oggi. Tony Hadley è l’emblema dell’energia, quella stessa energia in cui noi dobbiamo credere”.