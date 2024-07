Sabato 13 luglio torna la Festa della Musica nelle piazze e vie di Taggia

Sabato 13 luglio, a partire dalle 18.00 torna la tanto attesa Festa della Musica di Taggia. L’evento, come da tradizione, si svolgerà nelle vie e nelle piazze del centro storico e vedrà l’importante collaborazione dei commercianti, dei bar e dei ristoranti del borgo. La musica, per ogni genere e gusto, sarà ovviamente protagonista della serata.

L’assessore alle manifestazioni Barbara Dumarte commenta: “Si tratta di uno degli eventi più attesi e amati dell’estate. Il contesto suggestivo del nostro borgo si sposa perfettamente con una proposta musicale ricca e variegata che vedrà numerose band e artisti esibirsi in varie location. Il tutto sarà arricchito dalla simpatia dei nostri commercianti che proporranno piatti strepitosi. Un evento per tutti, da passare in compagnia e in famiglia. Un grazie speciale a chi ogni anno collabora con il Comune per la riuscita della manifestazione.”

La serata sarà inoltre arricchita dalla sfilata per le vie del borgo di trampolieri e giocolieri luminosi, e dai giochi gonfiabili per i bambini in piazza Cavour e piazza Garibaldi.

Ecco l’elenco completo delle band e degli artisti che si esibiranno nel centro storico di Taggia: