CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, lunedì 8 luglio

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 2 dell'Ariston di Sanremo

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

Chiuso

Roof 1 (tel. 0184 506060)

- INSIDE OUT 2 – ore 17.00 - 19.00 - 21.30 – di Pete Docter, Kelsey Mann – Animazione - "Riley è diventata ufficialmente una teenager: il che significa apparecchio per i denti, sonni inquieti e un'improvvisa voglia di rispondere male ai genitori. Il fatto è che con la pubertà la consapevolezza di sé di Riley è andata in crisi, complice anche la scoperta che le sue due migliori amiche, Grace e Bree, andranno in un liceo diverso dal suo dopo l'estate. Al momento però le tre ragazze sono in partenza per un campo estivo di hockey che durerà tre giorni, durante i quali Riley cercherà di farsi accettare da un nuovo gruppo per non correre il rischio di restare da sola in futuro. Il nuovo gruppo è una squadra di hockey composta da ragazze più grandi che la vedono come una primina un po' ‘cringe’, tranne Viv, la caposquadra, che prende Riley sotto la sua ala. Ma Riley sta provando nuove emozioni e nella sala comandi della sua psiche, finora abitata da Gioia, Rabbia, Tristezza, Paura e Disgusto, arrivano Ennui, Invidia, Imbarazzo e soprattutto Ansia, potenza distruttiva che minaccia di sabotare ogni azione messa in piedi dal dream team capitanato dall'esuberante Gioia...”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- HORIZON: AN AMERICAN SAGA – CHAPTER 1 – ore 17.15 – di Kevin Costner - con Kevin Costner, Sienna Miller, Sam Worthington, Giovanni Ribisi, Abbey Lee – Drammatico - "Montana, 1859. Due anni prima della guerra civile, carovane di coloni in cerca dell'eldorado si installano lungo il fiume coi loro carri, i loro ricordi lasciati oltreoceano e i loro sogni. Ma gli indiani non ci stanno, è una questione di terra, la loro terra. Gli Apache attaccano di notte e di giorno i 'bianchi' fanno la conta dei loro morti. Poi tutto ricomincia, altri convogli arrivano, altri indiani resistono, come possono, all'inevitabile. Una guarnizione dell'esercito degli Stati Uniti, insidiata a quaranta chilometri dal territorio conteso, corre in soccorso dei sopravvissuti. Intanto in Wyoming, un avventuriero solitario e laconico e una prostituta intraprendente fuggono un cavaliere vendicativo che vorrebbe mettere le mani sul bambino che conducono con loro. Separati e uniti cavalcano tutti verso lo stesso destino, verso la loro porzione del sogno chiamato America...”

Voto della critica: ****

- SPIDER-MAN (2002) – ore 19.00 - 21.30 – di Sam Raimi – con Tobey Maguire, Willem Dafoe, Kirsten Dunst, James Franco, Cliff Robertson, Rosemary Harris Avventura/fantastico - "Peter Parker è il tipico adolescente sfigato, segretamente innamorato fin da bambino della sua vicina di casa Mary Jane, rimasto orfano dei genitori e che vive con gli zii. Durante una gita scolastica a un laboratorio scientifico Peter viene morso da un ragno geneticamente modificato. Ben presto si renderà conto di non aver più bisogno degli occhiali da vista e di essere in possesso di poteri molto particolari...”

Voto della critica: ***

Roof 3 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

Voto della critica: ****

- HARRY POTTER E IL PRIGIONIERO DI AZKABAN – 20° ANNIVERSARIO – ore 19.00 - 21.30 – di Alfonso Cuarón - con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Gary Oldman, Alan Rickman - Fantastico - "Harry Potter ha tredici anni e deve trascorrere ancora una volta le vacanze estive con i terribili zii Dursley, i suoi unici parenti, che hanno un atteggiamento davvero medioevale nei confronti della magia e vivono nel terrore che qualcuno scopra che il nipote frequenta la Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts. Tutto fila liscio fino all'arrivo di zia Marge, la prepotente sorella di zio Vernon, che maltratta talmente tanto Harry da spingerlo ‘involontariamente’ a farla gonfiare come un mostruoso pallone che si libra nell'aria. Temendo di essere punito dagli zii (e da Hogwarts, perchè il Ministero della Magia proibisce severamente agli studenti di usare le arti magiche nel mondo dei Babbani), Harry fugge nella notte...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- LA CIOCIARA (cinema revolution a 3,50 euro) – ore 17.30 - di Vittorio De Sica - con Sophia Loren, Jean-Paul Belmondo, Eleonora Brown, Andrea Checchi, Pupella Maggio - Drammatico - "Cesira, una donna del popolo, gestisce un negozio di alimentari a Roma, ma quando gli alleati bombardano la capitale si rifugia, insieme con la figlia adolescente, nel suo paese d'origine, in Ciociaria. Quando il pericolo sembra scongiurato le due donne tornano a Roma; lungo il cammino alcuni soldati marocchini le violentano...”

Voto della critica: ***

- HOLY SHOES (cinema revolution a 3,50 euro) – ore 19.30 - 21.30 – di Luigi Di Capua - con Carla Signoris, Simone Liberati, Isabella Briganti, Denise Capezza, Ludovica Nasti - Drammatico - "Le vite di cinque personaggi sono legate alle scarpe. Il quattordicenne Filippo si mette nei guai per avere le Typo 3 originali da regalare a Marianna, la coetanea da cui è attratto. Bibbolino ne possiede molti modelli anche da vendere ma è spesso in crisi tra l'ingombrante figura paterna e il figlio che non riesce pienamente a conquistare; Mei è una studentessa che lavora nel ristorante del padre e ha il fratello che ha la sindrome di Asperger ma sogna di andare a studiare a Boston; Luciana conduce un'esistenza monotona e il marito Paride non è più attratto da lei ma un giorno il suo destino s'incrocia con Agnese, la giornalista vicina di casa che ha avuto un grave incidente...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Chiuso Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

Chiuso

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

Non Pervenuta

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

Chiuso

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

Chiuso

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- IF – GLI AMICI IMMAGINARI – ore 21.00 – di John Krasinski – con Pilar Fogliati, Emily Blunt, Matt Damon, Ryan Reynolds – Commedia/Drammatico/Family - "Bea, un'adolescente orfana di madre e con il padre in procinto di subire una delicata operazione chirurgica scopre di poter vedere gli amici immaginari che sono stati abbandonati da quelli che un tempo erano stati bambini e si erano avvalsi della loro compagnia. Dopo aver scoperto che il suo vicino di casa ha il suo stesso potere i due si alleano per poter ridare loro compagnia...”

Voto della critica: ***



SAN BARTOLOMEO AL MARE



Arena Smeraldo (0183 406863)

- ME CONTRO TE - IL FILM: OPERAZIONE SPIE – ore 21.30 - di Gianluca Leuzzi - con Luigi Calagna, Sofia Scalia - Commedia - "L'armonia del Pianeta è minacciata dall'alleanza dei Malvagi: il Signor S., Perfidia, Viperiana e Serpe hanno convinto il mondo intero che Sofì e Luì sono terribili criminali e solo loro, i Malvagi, sono i buoni che possono salvare l'umanità dalla cattiveria dei Me Contro Te. Ma non tutto è perduto: Sofì e Luì insieme ai loro amici dovranno trovare un modo per riportare l'armonia nel mondo...”

Voto della critica: **

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

Chiuso

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

Chiuso





Legenda - Giudizi della critica film in da

1* stelletta (mediocre) a 5***** stellette (capolavoro)

Trame film tratte da www.mymovies.it