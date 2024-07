Arma di Taggia scopre il 'rumore del silenzio': la Silent Disco in Darsena è un successo (Foto e video)

Arma di Taggia scopre il 'rumore del silenzio'. La prima delle quattro notti organizzate dalla Regione Liguria della Silent Disco è stata un successo: la Darsena taggiasca si è riempita da cittadini e turisti di ogni età pronti a ballare senza far rumore, in modo sostenibile, rispettando l’ambiente e il territorio, con l’aiuto di cuffie wireless e senza inquinamento acustico.

Una serata che ha visto anche la presenza del presidente ad interim della Regione Liguria, Alessandro Piana, oltre alle istituzioni locali e quindi il sindaco di Taggia, Mario Conio, l'assessore al Turismo, Barbara Dumarte, il presidente del consiglio comunale, Daniele Festa, e la consigliera regionale, Chiara Cerri.

"Un riconoscimento molto importante, dove abbiamo messo al centro del nostro progetto una stagione turistica molto frizzante e scoppiettante - afferma Mario Conio, sindaco di Taggia - Bellissimo aprire la stagione turistica con questa serata innovativa: Regione Liguria ha individuato quattro realtà nelle quattro province e per Imperia siamo noi il comune capofila. Una serata divertente, innovativa e nel rispetto delle persone che hanno altre attività: una bella idea".

Soddisfatto anche il presidente ad interim della Regione Liguria, Alessandro Piana: "La prima di quattro tappe importanti, un format che abbiamo voluto creare per dare un contenuto alle città più rappresentative della nostra Regione e dare momenti divertenti e lieti ai turisti in visita alle nostre terre. Un bel contest: divertente e in grado di fare da catalizzatore per una serie di persone".

La Silent Disco rientra nei 50 appuntamenti pensati ed organizzati (soltanto per il mese di luglio, ndr) dall'assessore al Turismo, Barbara Dumarte: "Siamo molto contenti e soddisfatti di tutto il calendario e questa serata, organizzata con la Regione Liguria, è andata molto bene. Quest'estate a Taggia abbiamo più di un evento al giorno: dalla cultura alla musica, insomma non potete mancare!".