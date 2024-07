Sanremo: un desbaratu in aiuto all’associazione 'Popoli in Arte' per l'acquisto della sua sede

L’associazione “Popoli in Arte” odv, attiva a Sanremo dal 2007 e più conosciuta per l’organizzazione dell’annuale manifestazione del Festival dei Boschi, è impegnata da vari mesi a raccogliere soldi per l’acquisto di uno spazio sociale in via Galilei, spazio che occupa già in affitto.



"Lo spazio - spiegano dall'associazione -, operante come spazio sociale soprattutto e come deposito per l’associazione, prende il nome di “Le ceste”. Nel mese di luglio i mercoledì mattina 10 luglio, 17 luglio e 24 luglio dalle 9.30 alle 11.30 “Le ceste” è aperta per un desbaratu ad offerta per rinnovare il locale e sostenere i costi dell’acquisto dello spazio. “Le ceste” è aperto e di supporto al quartiere. Vi aspettiamo in via Galilei 613 a Sanremo".