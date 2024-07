Sanremo: Ester Moscato e l'assessorato per il green "Sarà utile la mia esperienza nella floricoltura"

Per Ester Moscato si può parlare di un vero e proprio ‘assessorato green’, con le deleghe ricevute ad Ambiente, Verde, Floricoltura e Mercato dei fiori. Incarichi che spiega la stessa Moscato, non sono cose nuove per lei: “Ho già avuto esperienze nella floricoltura. Abbiamo già fatto durante lo scorso mandato, ma durante questo cercheremo di focalizzarci con le associazioni sulla produzione e sulle problematiche legate a essa”.

Novità è la delega all’ambiente, ma l’assessore ha già in mente come muoversi in questo aspetto: “Il sindaco mi ha dato questa fiducia e questo incarico e io cercherò di svolgerlo al meglio. Ho potuto confrontarmi con la dirigente Perugi, con cui ho parlato per avere un quadro generale della situazione. Lavoreremo per risolvere le criticità che sono venute a crearsi in questo periodo, ma per farlo sarà prima necessario avere chiaro il quadro generale, anche per capire dove continuare quanto fatto dall’assessore Sara Tonegutti e dove invece sia più utile cambiare”.

Anche per Ester Moscato, come per gli altri assessori, i primi giorni sono quelli in cui incontrare i vari uffici per decidere il modus operandi: “In questi giorni sto avendo i miei primi contatti per conoscere i vari uffici; durante la precedente amministrazione avevo collaborato col tavolo operativo del turismo e quello della floricoltura, ma con gli uffici dell’ambiente non mi ero mai rapportata. Ho iniziato a prendere i primi contatti, a breve vorrei incontrare il dirigente di Amaie e convocare il tavolo della floricoltura e le prime associazioni per dare continuità a quanto svolto nel precedente mandato”.