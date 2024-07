Sanremo: adesso è ufficiale, Gianni Rolando ha dato le dimissioni da Consigliere comunale, entra Patrizia Badino

Inizialmente in molti, soprattutto nel centrodestra, hanno pensato ad una scelta dettata dalla delusione del momento e per la stanchezza al termine di una campagna elettorale dura e particolarmente lunga. E, invece, Rolando ha deciso nelle ultime ore di dimettersi dalla carica di Consigliere comunale. Lo ha fatto inviando ieri una Pec a palazzo Bellevue, che sarà protocollata domani.

“Io avevo un progetto per Sanremo – ha dichiarato Rolando al nostro giornale - e sono sicuro che sarei riuscito a portarlo a temine. Nel momento in cui non sono io il sindaco non trovo stimoli per poter entrare in Consiglio. Avrei fatto molte rinunce per amministrare la città mentre così preferisco evitare, visto che non sarà il mio progetto ma quello di Mager e Fellegara”.

Rolando analizza poi le scelte fatte dai suoi avversari, prima e dopo il ballottaggio: “Sicuramente è accaduto un qualcosa che non mi appartiene e, alla fine, ribadisco che io e la mia coalizione siamo stati coerenti, altri no”. E anche sulle prime decisioni: “Non mi è piaciuta la presa di posizione di Fellegara su Rivieracqua, perché si poteva chiedere un rinvio dell’assemblea dell’azienda, per capire la situazione e se c’era lo spazio per lavorare all’acqua pubblica. Fossi stato eletto io avrei agito in questo modo”.

“Non mi sento riconosciuto – termina Rolando - e mi sembra giusto che entri la Badino. Comunque non mollo il gruppo ‘Sanremo Domani’ che rimane importante nel quadro politico della città. Se avessi avuto 40 anni sarei entrato in Consiglio, così non me la sento”. A Gianni Rolando, che da alcuni giorni è ricoverato in ospedale per una serie di cure, un grande in bocca al lupo dalla nostra redazione.

Ecco la formazione del Consiglio comunale.

In maggioranza per ‘Anima’: Giovanni Mascelli, Luca Marvaldi, Mauro Menozzi, Antonio Cavallero, Alessandro Marenco, Maura Ghisi e Giovanna Negro (per la rinuncia di Ludovica Mager); ‘Sanremo al Centro’: Alessandro Il Grande, Adriana Cutellè e Silvana Ormea; ‘Idea’: Davide Giovanni Bestagno, Alessandra Pavone e Umberto ‘Titti’ Bellini; per ‘Forum’: Luigi Marino ed Anna Roberta Di Meco. Con loro trovano posto (dopo l'accordo elettorale dei giorni scorsi) anche Vittorio Toesca Caldora (Generazione Sanremo) e Marco Cassini (PD).

All'opposizione vanno: Marco Damiano e Monica Rodà (Sanremo Domani), Massimo Rossano (Andiamo!), Daniele Ventimiglia (Lega), Luca Lombardi e Antonino Consiglio (Fratelli d'Italia), Patrizia Badino (Forza Italia).